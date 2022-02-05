根據房地產顧問服務公司第一太平戴維斯調查統計，未來5年全台新完工百貨、購物中心的樓地板面積比過去5年成長1.86倍。在疫情延燒、少子化、電商風起雲湧等諸多大環境不利的因素之下，百貨商場為何還要選擇逆勢擴張？

畢竟數字會說話。《財訊》分析，根據經濟部統計處統計，2011年始，台灣百貨業營業額成長已略顯疲態，年增率甚至一度僅達0.4%；此外，從2020年開始，百貨業營業額3541億元的規模，也已經被便利商店3610億元超越，從2021年1~11月的統計數據推估，全年便利商店營業額將會持續超越百貨。

轉型！都心百貨變郊區商場

百貨業競爭愈來愈激烈，再加上突如其來的COVID-19疫情、電商衝擊，百貨業卻逆勢擴張？關鍵就在，百貨業者的經營形態，正從設在都心地區的傳統百貨，走向更多主題式的郊區購物商場，直接帶動樓地板面積成長。

《財訊》報導指出，近期最明顯的例子，就是新光三越跨足Outlet（暢貨中心）的處女作—SKM Park，不畏疫情，選定於1月26日試營運，「SKM Park第1年營業額目標要做50億元！」新光三越百貨副董事長吳昕陽胸有成竹地說。

「台灣的商業形態特別是大都會區，還是大型百貨公司為主，最主要是商業人口其生活及消費形態的便利性考量，如下班後順便購物採買；但大都會區土地取得不易、價格高、占地面積也偏小，大型百貨公司的擴增應會稍趨緩，取而代之的將會是稍偏離都會中心的郊外型購物中心。」台灣三井不動產董事長下町一朗接受《財訊》專訪時，一席話清楚勾勒出未來百貨業的明顯趨勢變化。

下町一朗並觀察，台灣大多數的消費者外出仍然仰賴自行開車，而開車所能到達的區域，不僅限於都會中心，而是更有機會往郊外地區移動，「因此我們認為台灣未來的商業發展，還是有其發展性與潛力在。」

根據《財訊》報導，百貨業營業額成長已面臨瓶頸之際，購物商場看來卻是逆勢成長的新藍海，不難想見新光三越迫切要跨界搶食的動機。吳昕陽強調，SKM Park是全國唯一最有娛樂功能的Outlet，有新光影城電影院、含有跳跳床的室內兒童遊樂場，與大魯閣合作戶外卡丁車賽道、棒壘球打擊場等，「SKM PARK土地很大，現在只有1期，之後還會規畫蓋2期。」吳昕陽直言，「這不會是新光三越唯一的一家Outlet。」