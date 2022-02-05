年底九合一選舉，提名作業將在農曆春節後展開，面對六都激戰，台北市是否真如各界預測，形成「三腳督」局面？尋求連任的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁要如何應戰？而桃園市長鄭文燦的接班人會是誰？各政黨佈局備受關注。

2022台北市長選戰，三大熱門人物包括國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊，而前交通部長林佳龍、前副總統陳建仁也被視為可能角逐人選。根據各項民調來看，目前看來會是「三腳督」局面，而資深媒體人黃暐瀚農曆年前也曾分析指出，蔣萬安民調雖領先，但如果黃珊珊能拿15%，蔣萬安就會危險，而綠營也有35%起跳，因此蔣萬安不是穩贏。

新北市長侯友宜身為民調常勝軍，人氣一直居高不下，對於選舉，不論是2022或2024，侯友宜都強調會好好做事，做好新北市政、不辜負人民期待才是最重要的。新北可說是超級戰區，對民進黨來說相對艱困，人選目前尚未浮上檯面。

桃園市長鄭文燦接班人是誰，民進黨要如何守住這局，備受考驗。國民黨桃園市議長邱奕勝不參選意象漸趨明確，外界看好現任立委魯明哲或萬美玲，而先前傳出前立委陳學聖、孫大千、吳志揚有意參選，對此陳說農曆年後會宣布參選；孫表示「義不容辭」；吳則說並無此事。而在民進黨部分，前立委黃適卓、鄭寶清、公平會前副主委彭紹瑾都已表態參選，立委鄭運鵬也常被點名。此外，根據年前一份委託山水民調公司做的最新民調，在地紮根多年的鄭寶清，不論對上國民黨的誰都領先。

年底選戰，國民黨籍台中市長盧秀燕連任之路將有哪些考驗？中二選區立委補選由民進黨林靜儀拿下，前台中市長林佳龍因輔選獲勝，地方因此勸進他回鍋參選台中市長，林佳龍則表示「無此打算，成功不必在我，但一定有我」，被認為參選的可能性不高。現任立委蔡其昌、何欣純也被視為綠營人選，中二補選結果出爐後，蔡其昌首度正面表態，表示「如果黨徵召我，我一定義無反顧」；何欣純則說，「如果有需要我的地方，不管提名誰，我們就全力以赴」。根據1月26日台灣指標民調結果顯示，盧秀燕對上林佳龍、蔡其昌、何欣純，支持度皆領先。

台南市長黃偉哲爭取連任，而對國民黨來說，台南市一直是艱困選區，對於下屆市長人選目前看起來仍未有動作，但中常委高思博、市議員謝龍介及不分區立委陳以信，都不排除可能參戰，其中陳以信勤跑台南，頗有備戰意味，他說不會主動爭取參選，但若無適當人選願參選「只要黨需要我，我會勇於承擔」；高思博也說，黨若要他選，他不會有第二句話，也沒說不的權利。

高雄市部分，面對尋求連任的現任市長陳其邁，國民黨要如何迎戰，是一大難題。其中藍營猛將、台北市議員羅智強呼聲高，在網路空戰上也有一定的影響力，台北市議員游淑慧更曾形容，羅智強能「讓暖男發冷」；此外，無黨籍立委高金素梅也被視為是高雄市長的熱門人選。不過目前兩人都未被徵詢，也從未對此表態。