市占達9成的連鎖美妝生活零售業者寶雅，去年股價逆勢大跌，從年初600元下跌至今年初的420元左右，重挫約3成，遠遠不如大盤上漲12%的表現。財經專家阮慕驊點出，寶雅近年積極展店且主攻都會區，雖然衝高營收，但去年毛利率、營益率及淨利率卻呈現「三率三降」的狀況，如何在經營規模不斷擴張下維持盈利率，是寶雅需要面對的瓶頸與挑戰。

受到本土疫情及積極展店帶來成本升高等負面影響，去年前三季寶雅合併營收127.24億，年減1.9%，第三季稅後純益3.95億，年減42.52%，每股盈餘（EPS）3.92 元，創下5年來同期新低。

寶雅衰退的獲利表現對股價造成衝擊，阮慕驊在理財節目《Today財知道》上表示，「仔細看寶雅財報，你會發現第三季營益率只剩下12.14%，這樣的成績單，當然讓股價沒有好臉色，雖然疫情有影響，但寶雅衰退的程度也太大了一點。」

阮慕驊認為，寶雅積極展店的策略面臨各面向的瓶頸與挑戰，「寶雅從實體店面起家，一直不積極打入電商，目的是想在都會區及非都會區做出區隔，但近年來在都會區積極展店，主要的客層就與電商重疊，加上都會區的營運成本不比非都會區，成本大幅提升，且台灣內需市場有限，對於市占已經9成的寶雅而言，積極展店帶來的營收跟效益有多大？這都是需要仔細評估的。」

阮慕驊說：「追求經營規模的成長，是一家優異企業必定要有的宗旨，但成長並非是無極限，如何在經營規模不斷擴大之下，還能保持盈利同步上升、利潤率不衰退，我認為是更重要的經營要素。」