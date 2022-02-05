每年到了歲末、迎接新年之際，小花平台總是不忘提醒讀者在面對自己生活周遭環境進行斷捨離的同時，也不要忘了把可能「塵封已久」的人身保險拿出來好好檢視一番，尤其現在正值後疫情時代，沒有人知道或是預期未來疫情會如何演變，不如先顧好自己，做好保障準備、每年必做年終保單總檢視。

說到保單健診的重要性，小花平台保險顧問指出，主要用意可以幫助保戶回想當初買這張保險買了多少額度？為什麼要買，有何目的及需求？全面檢視手中已有的保障配置是否完全符合當下或是未來的風險移轉需求，除了很重要的要把錢花在刀口上外，另建議從以下3個保障著手，定期檢視自身的保險配置是否真的足夠：

TIPS 1、盤點個人或是團險保障額度是否有足夠的避險能力？

首先第一步是盤點個人或是團險保障額度是否滿足風險移轉需求，並依照自身的預算及需求等種種考量一步步強化或是調整保障額度；尤其需特別注意的是，一定要定期檢視意外和醫療等保障類型保單的保障額度，以醫療險為例，諸如：「你買的實支實付醫療險有多少醫療雜費額度？」、「門診手術及門診手術雜費會理賠？」……等。

小花平台保險顧問強調，在強化保障額度、提高避險能力後，一旦不幸罹患疾病或是意外風險發生時，透過適度的保障規劃將風險轉嫁給保險公司，也可以有效彌補突如其來的額外虧損。