在今天低利環境下，全球新冠肺炎疫情仍持續延燒，國內保險業承受著利差損危機，加上適合長期投保規劃的保險商品不是那麼充足，致使國內保險資金流向海外已是不得不的趨勢！為緩解這股保險資金投資海外的現象，金管會近幾年陸續進行相關法規鬆綁，希望能導引保險業資金投資創投、國內公共建設及私募基金等「3路並進」，讓保險業能盡量考慮將資金留在國內，同時協助產業發展。

金管會：保險錢進海外65.25％上限不變

究竟有多少保險資金錢流海外，致使受到政府及各界的高度關注？據了解，國內保險業資金超過新台幣30兆元以上、其中有7成左右投資海外；對此，金管會主委黃天牧分析，囿於台灣市場適合長期固定收益的保險商品是不足夠的，今天多數保險資金流向國外「也是不得已的決定！」

不過，站在主管機關立場，黃天牧還是極力呼籲且以政策鼓勵保險業資金多留國內。根據108年金管會發布最新規定，針對保險業海外投資設有上限，即保險資金投資國際板債券加計海外投資，最高不得超過可運用資金的65.25％，推行至今已滿2年；儘管這2年新台幣匯率相對強勢，黃天牧強調，保險資金取之於國內，也應用於國內，「目前65.25％的上限是合適的，因此並不考慮檢討、調整上限。」

換言之，針對外界普遍關注金管會是否會調整保險業投資國際板限額，金管會是暫時不會考慮放寬。