今年聯準會可能提前升息，甚至是啟動縮減資產負債表，股債基金也都調整了各自投資布局。

整體而言，今年股市將更仰賴基本面，而債市雖將震盪，但也不乏投資機會。

全球股市》景順全球科技經理人 鄭宗豪

大型股抗通膨力佳 韌性遠勝中小型成長股

日前聯準會公布去年12月會議紀錄，部分官員提議討論縮減資產負債表（簡稱縮表），引起市場震撼。除縮表外，聯準會在加速縮減購債後，提前升息的可能性也逐漸加大。但景順全球科技基金經理人鄭宗豪認為，聯準會雖極有可能提前升息，且升息4碼，但今年縮表機率並不高。

「縮表是在縮減購債與升息後的第3個階段，今年的經濟復甦溫和，甚至下修經濟成長增速，也降低了聯準會動用縮表政策的可能性。」他解釋。

面對貨幣政策緊縮的挑戰，鄭宗豪今年選擇聚焦大型股。他解釋，「無論是對疫情或貨幣政策的不確定性，大型股都具有較強彈性，且相較於中小型成長股，大型股的基本面更為強勁，非常符合今年的投資環境。」除了抗風險能力較強的大型股，鄭宗豪還布局具備長期趨勢的題材，如電動車與元宇宙。「這些股票因具備長期趨勢，整體市場的回調對它們來說，只會是短期的波動，長期仍會持續向上。」

新興股市》統一新亞洲科技能源經理人 郭秉修

熱錢回流美國 日、韓、港股首當其衝

今年市場重頭戲就是聯準會的貨幣政策，對此，統一新亞洲科技能源基金經理人郭秉修認為，第一季底縮減購債結束後，聯準會應會立即啟動升息。「今年升息4次的可能性大，約是每2個月升息一次的節奏，並在6月開始縮表。」

面對去年底延續至今的科技股下殺，郭秉修指出，「近期的市場修正是本益比回調的結果，且近年科技股具備實際成長性支撐，未來繼續下修的空間不大。」

郭秉修今年選擇加碼台股與美股。他指出，「台股雖與韓股同為新興市場，又是半導體為主，但台積電客戶結構較為完整，成熟製程技術較三星進步，會持續帶動相關類股表現。」而美股部分，他則是布局元宇宙概念股，以軟體股為例，「未來元宇宙相關的虛擬應用，需要很多軟體支持，加上近期軟體股隨著市場修正大跌，使這一類股票的投資機會上升。」

台股市場》野村鴻運經理人 許敬基

多頭格局不變 短期留意回檔風險

針對聯準會發布會議紀錄透露「升息後縮表」，野村鴻運基金經理人許敬基表示，近期美股恐慌殺盤，主要是預期外的縮表訊息；相較於升息透過貨幣乘數循環，逐步減少市場資金，縮表則是「直接把錢拿回來」，因此預期外的縮表對市場心理、實質影響較顯著。