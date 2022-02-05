畫好一張圓夢路徑圖，卻在幾乎準備就緒、就要出發的前一刻發生意外，被迫撕毀原本設定的逐夢路徑，該怎麼辦？

即使去年遇到疫情衝擊，但蘇詠萱仍然率領團隊屢創單月營業額破千萬元的成績，1年來也新增百位會員。她是美商如新（NU SKIN）近年最耀眼的傳奇人物之一，傳奇背後，是追逐夢想的強烈動機，以及一段徹底轉換「圓夢路徑圖」的故事。

攤開她的夢想筆記本，裡面記滿了自己的階段目標：每年帶長輩出國旅遊、置產、累積足夠退休金⋯⋯，但在這些目標的最前頭，她第一個目標，是「還清家中8位數的巨額負債」。

「爸爸投資藥廠失利，我從念書的時候，就立下要為父親償債的目標。」今年38歲的蘇詠萱，學生時期成績優異，一路讀到了交通大學材料與工程學系碩士畢業，並且續攻博士班，「當時的計畫很明確，成為半導體工程師爭取高薪，只要肯拚，就能逐步圓夢。」她說。

但就在蘇詠萱攻讀博士班時，身體狀況卻一夕搗毀了她的未來想像。一日，突發性的腫瘤破裂讓蘇詠萱瞬間昏了過去，甚至因此摘掉了胰臟，「雖然我有保險，但理賠金不到手術費的三分之一。」不只財務雪上加霜，即使經過1整年的修復期，在竹科業界的學長姊們仍然告誡她：「半導體廠的工時長，恐怕已不適合妳的身體狀況。