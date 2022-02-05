好萊塢超人氣男星克里斯伊凡（Chris Evans），因飾演漫威英雄「美國隊長」，帥氣正派形象深植人心，也讓他成為許多女粉絲的夢中情人；40歲的他至今未婚，感情狀態難免令人更好奇，過去他交往過多名女神，不久前網路上更瘋傳他和小賈斯汀舊愛賽琳娜熱戀，但最後不了了之，近期外媒爆料他已有小16歲新歡，女友身份也被起底。

克里斯伊凡帥氣形象和暖男個性，40歲的他卻還未婚，讓萬千少女都希望自己能成為他的另一半，去（2021）年10月外媒分享一則勁爆消息，克里斯伊凡疑似和小賈斯汀前女友賽琳娜戈梅茲秘密交往中，還被網友挖出各種細節，推敲兩人早已熱戀一段時間；豈料，即便雙方粉絲都樂見其成，但秘戀消息曝光不久，兩人未證實也沒否認下，這段戀情似乎已告吹。

日前外媒爆料克里斯伊凡真正女朋友其實是來自葡萄牙的女星艾芭（Alba Baptista），從克里斯伊凡在社群分享的短片，就有眼尖網友注意到他身後地點正是艾芭家鄉葡萄牙里斯本；而經過抽絲剝繭發現，克里斯伊凡去年頻繁到歐洲，兩人早就悄悄發展戀情，在歐美兩地往返約繪。其中艾芭還追蹤克里斯凡家人的IG，無疑讓交往真實度大大提升。

克里斯伊凡前段時間和小賈斯汀前女友賽琳娜疑似秘戀，兩人常同進同出。(圖/ 摘自IG)

克里斯伊凡過去和多名女星交往和傳過緋聞，像是交往2年的潔西卡貝兒、氣質女星敏卡凱利、奧斯卡影后珊卓布拉克、性感女星珍妮斯蕾特和迪士尼出身的賽琳娜；而克里斯伊凡最後情歸何處，也讓粉絲很好奇，都盼望看到哪位美女能幸運成為他的終生伴侶。