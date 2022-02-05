量測血壓已經是現代人守護健康的日常，也是每一間醫院必須做的例行主要生理資訊記錄。現在家家戶戶幾乎備有血壓計，早晚自己量測記錄血壓。

血壓高低已經是當代人最基本重要的健康指標，也是國民健康常識。

當代量測血壓的方法，通常只提供我們收縮壓、舒張壓與心跳數據，根據我們的研究，這對於捕捉人體狀態的資訊是不足的，好比我們看股票市場的交易，若只知道開盤、收盤的成交量或加權指數，這些資訊對投資人理財上的判斷是不夠的。人體的複雜正如股票市場瞬息萬變，其中包含不同類型股票高低波動的狀況，各種類型的指數，比如電機類、水泥類、金融類等指數，那麼有什麼工具可以告訴我們這些資訊呢？

試想我們要更進一步知道心臟（或心血管）或其他臟腑的資訊，以當代西方醫療系統，依疾病不同的進程，必須透過各種不同工具才能獲得身體訊息。

當我們想得知身體的訊息，得要進行不同的檢測，而且還是局部性的資訊，無法得知彼此之間的關係，而且這些檢查都必須在醫院中進行。

在家中我們只有少數的醫療儀器可以運用，如血壓計、體溫計與血氧計。

然而透過居家的血壓計量測收縮壓與舒張壓，就像站在海邊量測波浪高低，想要探索海洋的奧秘，卻不知道洋流暗潮洶湧，更不清楚潮汐與月球的關係。所以百分之九十的高血壓都是所謂「原發性」，也就是找不出原因的疾病，更遑論各種不同的降血壓治療，不止是治標不治本，長期服用下來，當然產生各種不同複雜與系統性的副作用。

可是兩千年以前，尚未出現當代醫療工具或儀器時，東方醫學經典已經透過「脈診」得知五臟的訊息。也就是說醫者可透過手觸橈動脈搏動處，感應脈的血壓波形，得知心肝脾肺腎的氣血虛實，如此簡潔。

「脈診」可說是兩千年前東方醫者得到病人資訊的工具。

漢醫學獨特的「萬物一體」系統觀

對漢醫來說，人體如同交響樂團，各個器官系統及組織，各自不同的頻率共振，彼此皆為倍數關係，共振出每個人獨一無二的生命樂章，擷取草木礦物有情頻率治病。

西方醫學的基本架構，必須完整清楚三度空間的坐標，然後從三度空間的坐標，標示不同位置上面的生理功能，因此內科跟外科都是以部位來分的。胸腔內科跟心臟內科有什麼差別？當然是空間位置的不同，其中便有不同的器官。

漢醫系統不是三度空間，漢醫的生理基礎是透過十二經脈，它的坐標系統是十二度空間的。因此，十二度空間可以捕捉到的人體訊息是更為豐富，而以三度空間看十二度空間，當然會迷路，甚至完全捕捉不到。

外科基本看法是人體每一個器官皆會保留五倍的備載容量，所以一旦發生問題時，移除問題的部分，剩下的預備容量仍可維持器官本來的功能。

漢醫在這過程中扮演什麼角色呢？首先我們會問，身體有四倍到五倍，甚至到六倍的備載容量，能完全啟動嗎？隨著老化過程，人體備載容量其實越來越少。

漢醫的專業便是平衡與調整，調整備載容量的狀態，符合當下身體的需要，不會過與不及。隨時透過脈診獲得的動態訊息，便能幫助我們回應治療。

新冠病毒的教導

二千年前醫聖張仲景遭逢瘟疫時代，提煉與傳承《內經》以來漢醫的獨特「萬物一體」系統觀，清楚告訴我們外感，是人體疾病的源頭。

外感與天氣等外在各種條件相關，與人的身體息息相關。天地間規律的四時流轉，日夜不息，週期且循環的波動，影響著人體，人體心臟規律地跳動，不分晝夜，古人找出天地人間共振的週期性的波，用五運六氣的系統面對紛至沓來的「未知變化」。也因此地球整體環境不好，當然人體環境也不會太好。

每當臨床上，透過經脈血壓計量測看見「外感」指標，為了讓病人容易理解，我常說「你感冒了」， 病人常一臉困惑，接著說「可是我沒有打噴涕、流鼻水啊」！

漢醫的「外感」包含冬天流行性感冒病毒感染、腸病毒、一般微生物感染，物理性條件如放射線輻射、嚴寒、酷暑、燥濕等等，也就是說當人肉眼不可見，身體尚未感覺時，漢醫便已經開始處理身體的失衡，病人對感冒的理解，多半停留在西醫症狀出現指認的世界。

新冠病毒是不是外感呢？當然是。

治療變化迅速的外感，張仲景的《傷寒雜病論》早已明確提出系統性的方法，從無形到有形。當病從無形的氣分病開始時，到病情逐漸加重血分病，不加治療便會出現西醫所謂的有形、看得見的症狀，醫聖分成六種病證，以六種方法對應治療。

新冠肺炎強烈地告訴我們，很多人感染病毒時皆無症狀。正如同我們透過經脈血壓計早已看見病人有外感，然而病人渾然不知。沒症狀不代表沒事，沒症狀可能像關羽即將失去荊州，烽火台無法發揮作用。沒有烽火台很危險，有烽火台之後沒反應更加危險，關羽失荊州就是他覺得已布下烽火台，結果烽火台竟然被偷襲了失去作用。

漢醫脈診把脈之後，捕捉著依然還是無形的身體資訊，跑出十二經脈的坐標系統。幾千年前漢醫便掌握人類於演化上的獨特地位，人是十二度空間，人有十二條經絡，更嚴格講，還有奇經八脈。

這是非常抽象，非常前端的醫學觀念，漢醫其實是比西方醫學的內科學還要前衛的，因為我們從物理學徑向共振理論，推導出人體十二經脈與諧波的對應，從而掌握生理病理的系統知識。甚至，我們可以直接用一個血壓計，捕捉無形與動態，得到人體完整的資訊。

也因此僅以收縮壓、舒張壓或平均血壓來描述血壓波狀態與數值，進而歸類診斷病患病症，當中便有瞎子摸象的局限性，無法顯示出血壓波內含的豐富訊息。所以西方醫學高血壓的診斷標準不斷調整，卻仍然是一個未知病因的疾病；但漢醫卻從血壓波看到許多不同的疾病。這正是東西方背後的系統觀不同所致。

(本文摘自《血壓的祕密》/布克文化)

【內容簡介】如果，量血壓就知道今天身體適不適合跑步！

如果，量血壓就知道是不是感冒了！

如果，量血壓就知道吃下去的營養品適不適合自己！

如果，量血壓就知道自己五臟六腑的狀況！

真有這樣的神器嗎？只要量測血壓，便知身體大小事。

不只身體，連情緒，意識狀態，通通可以知道！

更重要的是這些資訊就像去醫院做各種檢查，得出的檢查報告，可以作為醫師治病診斷的依據，那麼是不是以後在家就可以看病呢？

【作者簡介】郭育誠

中西醫師，原名郭玉誠，台灣中國醫藥大學醫學系三十屆校友，臺灣大學藥理學研究所碩士、臺灣大學電機所醫學工程博士。

為台北醫學大學醫學系藥理學科及中國醫藥大學學士後中醫系兼任助理教授，並榮任中華全球經脈臨床醫學會創會理事長。

1998年創立「當代漢醫苑」中西醫整合診所，將王唯工教授發明的脈診儀應用於臨床，慨然寄望以科學整合當代中西醫學，融合古籍經典與現代科技，再現東漢《傷寒雜病論》（桂林古本）的巔峰智慧，重啟漢醫乾坤。

從2006年起應邀出席世界針灸聯合會年會、2007年第六屆國際傳統及輔助醫學大會、第三屆世界中西醫結合大會等國際性學術會議擔任專題主講人。與王雪苔、韓濟生、李鼎、朱兵、張縉、李金龍、渥美和彥等當代名家同場演繹闡述漢醫的奧祕。至2019年，已應邀在世界各地包括中國、馬來西亞、加拿大、美國、葡萄牙、義大利、日本、印度、愛爾蘭、法國、捷克、德國等世界醫學大會演講與獲獎。

以粒子與波的二元性解釋中西醫學的差異，並從波的角度詮釋「氣」與「經脈」。透過脈診、十二經脈與奇經八脈的分析與人工智能系統，建立一套可以應用於臨床診斷與治療的中西整合實證醫學。並在遠距醫療、中草藥新藥開發、雷射針灸、癌症治療與精準醫療獲得實際的運用。這些基礎醫學研究與臨床應用榮獲2018年維納斯基金會藥理學傑出研究獎。

著有《上池之水——漢醫的秘密》（2013，當代漢醫苑）與《追尋失落的漢醫》（2019，布克文化）。