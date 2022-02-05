52歲的王先生，於今年五月底因新冠肺炎進入醫院肺炎病房治療。他的身高為175公分，體重為70公斤，剛入住病房時氧氣需求濃度一度已經調到最高，隨時準備插管治療，但入院後請他開始採取「俯臥姿勢通氣(prone position)」，盡量在床上「趴著休息」，血氧立刻有大幅度地改善，不但免除插管痛苦，氧氣需求濃度也隨即開始往下調，經過治療之後順利出院。

47歲李先生，於同期入住新冠肺炎病房。他的身高為171公分，體重為92公斤，血糖血壓長期偏高，入院後氧氣需求濃度越調越高，醫護人員一樣鼓勵多多在床上趴著休息，但他自述因為有「啤酒肚」，所以無法趴睡，最後因為血氧濃度不足而插管治療，接受了近兩週的加護病房治療才歷劫重生。

●趴睡、代謝症候群 影響新冠肺炎重症治療

臺北市立聯合醫院仁愛院區內分泌及新陳代謝科主治醫師王舜禾說明，前述兩位病人的年紀與病程相仿，入院後氧氣需求濃度也都到達最高，是什麼因素決定了兩位病人是否進入重症治療？

1、能不能趴睡：

「俯臥姿勢通氣」是對於高需求氧氣的肺炎病人常會建議的一種治療方式，在床上病人從「仰躺」姿勢調整後「俯躺」後，可以增加肺活量，並有機會使得因為發炎浸潤而塌陷的肺泡重新打開，病人的血氧濃度常常就可以得到戲劇性的改善；在臨床觀察上，能夠趴睡的病人比起無法趴睡的病人，治療後的預後相對較好。

2、代謝症候群：

胖的身材分為「中心型肥胖」與「周邊型肥胖」。其中，中心型肥胖為脂肪堆積在內臟與其四周，造成大腹便便，也是中年男性常戲稱的「啤酒肚」，也容易導致高血糖、高血脂與高血壓等「代謝症候群」，而高血糖會使得身體免疫力下降及新冠病人的死亡率上升，長期高血壓則會使得心血管功能減弱。

●消滅啤酒肚 日常4招助改善

由以上的原因來看，「肥胖」的確是新冠肺炎重症的重要風險因子，而現代人因為工作忙碌與飲食習慣問題，長時間下來容易造成體重過重與體型過胖，建議在生活上做以下幾點的調整：

1、在紙上記錄一週內每天24小時所吃的所有食物。

現代社會因為食物較容易取得，所以很容易在不自覺下吃了大量的點心、餅乾與水果，若單純只靠記憶回想，很容易忽略了自己其實吃了很多食物，以為自己喝水也會胖；若能記下每天每一口食物，其實會驚覺自己吃了非常多東西。

2、盡量在晚上八點後不吃食物與記得吃早餐。

人體的胰島素與賀爾蒙會依照身體生理時鐘有規律的分泌，太晚吃晚餐或是吃消夜都非常容易造成肥胖。

此外，較有趣的是大家常常會以「不吃早餐」的方式來減重，在過去的研究中，不吃早餐來減重雖然在短期內會有一點效果，但以長期幾個月來看是沒有效果的。因為當人體在早上飢餓過頭後，身體會在中午過後反撲，使人不自覺在下午或晚上吃更多的食物來代償。

3、三餐吃七八分飽，不要挨餓，盡量避免吃點心。

原理與不吃早餐相同，當人體過度飢餓，反而有可能在下一餐反撲，使得下一餐吃的更多。

4、在能身體與心理承受的狀況下，規律地運動。

運動可以改變肥胖體態、下降胰島素抗性與改善代謝症候群，而運動的最困難處在於養成規律的習慣，建議一開始可以先從身體可以接受的快走或是慢跑開始，逐步養成運動的習慣，若能再加上一定程度的重量訓練，效果會更好；反之，若一開始就做高難度會高強度的運動，反而會使人望之卻步而長期無法持續。