一項調查顯示，市面上60種魚油補充品大型零售品牌中，超過1/10的魚油產品不新鮮、變質、發出腐臭味，而業界的普遍作法是添加調味劑以掩蓋腥味。

魚油因為富含omega-3，對預防心臟疾病、改善大腦功能、加強新陳代謝有益，而成為受歡迎的營養補充品。不過英國《衛報》（The Guardian）報導，根據美國獨立保健品檢測機構Labdoor調查，美國市場上60個大型魚油零售品牌中，超過1/10的魚油產品不新鮮、變質、發出腐臭味，其中有些品牌甚至超過機構建議最大值的11倍，將近半數剛好落在及格邊緣。

報導指出，產品氧化就容易變質、飄出腐臭味，魚油產品氧化後會飄出強烈的魚腥味及腐爛味道。

Labdoor研究主任馬克（Dan Mark）指出，魚油氧化相當常見。

不過保健品市場很大程度上未受到管控，因此擁有170個會員的「全球EPA暨DHA組織」（Global Organization for EPA and DHA Omega-3，GOED）自行訂定魚油氧化限制標準，將限制訂在26，數值愈高代表變質程度愈高。

Labdoor依據全球EPA暨DHA組織設定的標準，於2014至2018年間檢測美國市場上數十種魚油品牌，發現半數產品的品質剛好落在標準值之內，平均為24.4分，有產品超過推薦值11倍，達281.1分。

針對魚油變質、飄出異味，紐西蘭奧克蘭大學（University of Auckland）研究人員阿爾伯特（Ben Albert）表示，業界的普遍作法是添加調味劑以掩蓋魚腥味，讓氧化的魚油更容易被消費者接受。他強調，不能端靠味道來辨別魚油是否氧化，因為某些種類的魚油味道就是比較強烈；另外，也不能因為魚油沒有怪味就認為沒有氧化。

報導指出，事實上對於所有含有不飽和脂肪酸的油品來說，氧化本來就是正常過程，魚油尤其容易氧化，遇熱、接觸到空氣或光，氧化的速度會更快。

另一方面，魚油的供應鏈長，而且通常缺乏適當的保存設施，因此更容易氧化。多數魚油使用祕魯鯷魚精煉而成，一旦收成，油通常會運到中國大陸進一步提取、蒸餾，再運到北美洲或歐洲包裝，每一個環節都需要在低溫下快速進行。

Omega-3專家馬丁森（Bo Martinsen）說，從最初捕獲魚開始就要非常專注，因為一旦魚油氧化，就無法回復到新鮮狀態。

目前尚不清楚魚油變質是否對人體有害，不過先前有研究指出，高度氧化的魚油對膽固醇有負面影響，另外在動物實驗上，服用高劑量的魚油被證實出現毒性作用。

阿爾伯特說，過去研究告訴我們氧化改變了魚油的作用方式，效果改變代表消費者會想要避免買到氧化的魚油。

馬丁森則認為，無論是否有害，變質魚油可能都不如新鮮魚油有效，他說高度氧化的魚油化學成分改變，可能因而降低益處，不過這些研究目前都還沒有定論。

全球EPA暨DHA組織技術總監班南柏格（Gerard Bannenberg）認為民眾不需要擔心氧化問題，因為規範中提到的氧化程度其實相當低，就算產品輕微氧化，也不太可能損害健康。