過年有9天連假，不少人透過ATM提領現金包紅包，或是探訪親友、全家出遊等，但萬一遇到扣帳未吐鈔的情形，民眾該如何處理呢？銀行業低調曝一招，能讓銀行2小時內回覆，確保民眾提款權益。
由於這次春節有9天假期，財金公司提醒存款人注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如：每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等，提醒民眾及早準備並預先補登存摺，以免影響春節期間的資金調度。
過年期間，民眾有資金需求，只能靠ATM領現，儘管銀行有24小時監控，但萬一發生扣帳未吐鈔、轉帳已扣款卻未入帳等異常情形，財金公司提供三大處理方式。
一、民眾先保留「交易明細單」，因為上面記載ATM提領交易金額，以及提款日期和時間等，如果出現異常，保留這張交易明細單，相關溢扣或未入帳的款項，經金融機構比對確認後，將自動撥入交易帳戶，請民眾放心。
二、撥打ATM上所張貼之緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構客服洽詢。
三、據ETtoday報導，若銀行客服一直聯繫不上，可直接撥打（02）2630-1222向財金公司求助。銀行業者表示，由於擔心被金管會記點，透過與財金公司聯繫，銀行察覺異狀，會在2小時內回覆。
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