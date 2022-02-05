全球晶片荒，台灣作為半導體產業重鎮，產能備受世界關注。美國商務部長雷蒙多日前受訪表示，美國在晶片上嚴重依賴台灣和台積電，考量兩岸有地緣政治風險，台灣處境相當脆弱，美國應挹注資金提振本土晶片製造能力；而對於一再被提地緣政治風險，台灣網友不忍了怒嗆，「不就美國模糊政策演化的產物，真有臉說」。

雷蒙多指出，美國在AI人工智慧、通訊、電腦運算、國防晶片上，對台灣、台積電的依賴已達到「危險」程度，考量兩岸地緣政治風險，台灣處境相當脆弱；雷蒙多呼籲，美國需要提高對半導體產業的投資，提振當地半導體製造，吸引日韓、台灣業者前來設廠。

此外，雷蒙多再度喊話美國國會，應盡快通過520億美元規模的晶片法案，以利在半導體領域和大陸競爭，以及擴大當地投資。

消息傳至PTT股板，許多網友痛批台灣如今的處境也是美國造就的，「也不想想風險是誰的戰略搞出來的」、「台灣處境確實脆弱，不就美國模糊政策演化的產物，真有臉說」、「自己被自己政策搞到了」、「對美國而言，放在美國本土風險最小」、「長因來看，不就你們那些大佬搞的」。

此外，也有網友酸照台積電的輪班制度，美國人八成都不能接受，「台灣這種高品質輪班碩士肝世界獨有，找不到第二家了」、「先培養美國自己新鮮的肝啊，爛草莓美國人還敢講」、「先找一批輪班新貴出來吧」、「搬到美國很簡單成立一家只有華人的半導體公司」、「啊不就覺得代工利潤太低，才丟給亞洲國家做」。