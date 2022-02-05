美國1名女網友日前將iPhone送到蘋果門市送修，原因是手機突然故障，導致照片全部消失，其中包含兒子剛出生等具紀念價值的照片，但可怕的是，店員將照片復原時，連同此前她已經刪除的下體照也出現在螢幕前，連店員也別過頭去十分尷尬，讓她相當崩潰。

美國1名女網友凱莉（Kiely）在社交媒體TikTok發布影片，稱她之前感覺私密處不大舒服，但由於自己無法看到下體知道情況，因此透過手機拍下來觀察，之後發現是常見的感染後，趕忙接受治療，照片也在就醫後刪除了。

然，凱莉之後前往亞利桑那州訪友，手機卻意外故障，導致所有照片全部消失，連同她兒子剛出生這種具有紀念性的重要照片也不見了；朋友帶凱莉前往蘋果門市請專人修理手機，幸運的是，店員將消失的照片成功挽救了回來，但不幸的是，之前已經刪掉的下體照也浮現在螢幕上，場面尷尬連店員也別過頭不忍直視。

底下網友看了也直呼，「太可怕了」、「發生在我身上真的會想死...」、「意思是未來如果手機故障，就乾脆直接換一隻嗎？」；另外，有手機店員工和蘋果門市店員在底下留言透露，「事實上，當我們在客人面前維修手機時，這種情況經常發生」、「我在一家手機公司上班，這種情況真的經常發生」。不過大多網友都慶幸，還好這名店員是女生。

值得注意的是，iPhone手機在刪除照片後，會出現在內建功能「最近刪除」中，以防有用戶誤刪照片，可以去該功能選擇想復原的照片或影片，因此底下有網友猜測可能是凱莉忘記在該功能中，執行刪除的動作。