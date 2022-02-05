為理解攝取大量的類黃酮素是否會降低罹患糖尿病的風險，以及體脂肪在其中扮演何種角色；澳洲伊迪斯科文大學(Edith Cowan University)組成的研究團隊，針對近5.5萬名參與者進行逾20年的追蹤研究。結果發現，相較於類黃酮素攝取最少的參與者，食用最多類黃酮素的參與者不但體脂肪降低了1.52公斤，罹患第2型糖尿病的風險也下降19%。

這份研究已發表於2021年11月份的《營養學期刊》。論文指出，糖尿病全球患者殘疾的主要元兇。其併發的神經與血管疾病，每年導致200萬人的死亡。

現有研究發現，健康的生活形態與正確的飲食方式，是降低罹患糖尿病的主要途徑。換言之，大量地攝取蔬菜與水果，往往能幫助食用者降低罹患糖尿病的風險；甚至，研究更發現部分水果預防糖尿病的效果，似乎比其他水果來得更好。

類黃酮素是一種普遍存在於水果、蔬菜，與其他植物性食品、飲料的多酚類物質。研究發現，其相當程度能調節糖尿病的風險。研究發現，與攝取量最低的人相比，攝取最多類黃酮素的參與者罹患2型糖尿病的風險下降達11%。甚至，類黃酮素的子類，如黃酮醇、黃烷醇和花青素的防護效果更為明顯。

論文中指出，對於中年人而言，維持正常體重有其重要影響力。40到60歲的人平均每增加大於等於4.5公斤，罹患糖尿病的風險就高達70%。研究團隊認為，隨著類黃酮素的攝取增加，導致體脂肪減少，可能是大量攝取類黃酮素能降低罹患糖尿病的原因。

更進一步地說，相較於現有研究多半使用身體質量指數(BMI)與腰圍，使用體脂肪可能更能精準地評估參與者罹患糖尿病的風險。更進一步的說，藉由大型世代觀察，以評估類黃酮素的攝取，是否影響體脂肪與糖尿病風險，有其必要性。

因此，為了解類黃酮素與其子類的攝取量，對於體脂肪增減、糖尿病罹患風險的影響為何；甚至是了解體脂肪在類黃酮素與糖尿病風險之間發揮的中間作用，以及哪些類黃酮素的子類最能預防糖尿病，研究團隊透過「丹麥飲食、癌症與健康研究」徵得54,787名參與者，進行為期23年的追蹤研究。

所有參與者年齡介於50到64歲，平均年齡56歲；其中，47.3%為男性。在研究期間，約6,700人確診糖尿病。研究團隊利用Phenol Explorer數據庫來評估參與者類黃酮素攝取量，並透過生物組抗分析法來取得參與者體脂肪數據，再透過多元模型分析來評估其關聯性。最後，研究團隊利用Cox比例風險模式，計算類黃酮素攝取量與罹患糖尿病之間的關聯性。

結果發現，相較於平均每天攝取174毫克類黃酮素的參與者，每日平均攝取1202毫克類黃酮素的參與者，體脂肪下降了1.52公斤，罹患糖尿病的風險也下降19%。

其中，在類黃酮素攝取量與糖尿病確診的風險之間，體脂肪影響程度約為57%。換言之，是因為採取富含類黃酮素的飲食模式，導致參與者的體脂肪減少，進而降低罹患糖尿病的風險。

研究還發現，在類黃酮素子類中，攝取中等到大量的黃酮醇、黃烷醇單體、黃烷醇寡聚+聚合物和花青素，能顯著降低糖尿病風險。此外，儘管攝取類黃酮素的好處不因性別、吸菸與否、BMI或身體活動量而改變；但研究發現，因肥胖而成為糖尿病高風險族群的人，能自食用大量類黃酮素獲得最大的益處。

那麼，哪些食物富含類黃酮素呢？水果與蔬菜，如草莓、藍莓、橘子與辣椒，富含有豐富的類黃酮植物化合物。

至於富含花青素的食物，就全榖物與豆類而言，包括黑米、紫米、黑豆與其他全榖物。就根莖類而言，包括茄子、紫玉米、紫洋蔥、紫山藥、甜菜根。蔬菜類則包含紫甘藍、紫高麗菜、紫蘇、紅球甘藍。水果則有桑葚、蔓越莓、藍莓、葡萄、草莓、紅火龍果、櫻桃。

另外，在可可、蘋果、葡萄、櫻桃、樹莓、梨、豆類和綠茶，則可補充黃烷醇。