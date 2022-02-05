救難機構指出，奧地利的提洛爾邦（Tyrol）今天發生雪崩，造成5死1傷。

1名救難人員告訴法新社，接近瑞士邊界地區發生雪崩，罹難者被埋在雪堆下。

他說，「不幸地，有5人喪失生命」，但表示1名受傷女性獲救送醫救治。罹難者國籍尚未獲得證實。

由於本週多次降雪，氣象單位早已呼籲提高警覺。

過去48小時，提洛爾邦發生雪崩超過50次。

近幾年，奧地利平均每年因雪崩奪去約20條人命。（譯者：徐睿承）1110205