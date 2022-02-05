祕魯交通部指出，1架搭載5名觀光客和2名機組員的飛機今天飛往觀看文明遺址納茲卡線（Nazca Lines）時發生墜機意外，機上7人全數罹難。

法新社報導，祕魯交通部聲明指出，這架賽斯納207型單發動機飛機隸屬Aerosantos旅遊公司，接近中午時自納茲卡附近的機場起飛後不久墜毀。

1名外交人士表示，機上7人無人倖免，其中包括2名智利觀光客。

位於祕魯南部的納茲卡線被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文明遺址。（譯者：徐睿承）1110205