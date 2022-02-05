觀看祕魯納茲卡線飛機墜毀 7人全數罹難 06:582022/02/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 觀看祕魯納茲卡線飛機墜毀 7人全數罹難。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 祕魯交通部指出，1架搭載5名觀光客和2名機組員的飛機今天飛往觀看文明遺址納茲卡線（Nazca Lines）時發生墜機意外，機上7人全數罹難。 法新社報導，祕魯交通部聲明指出，這架賽斯納207型單發動機飛機隸屬Aerosantos旅遊公司，接近中午時自納茲卡附近的機場起飛後不久墜毀。 1名外交人士表示，機上7人無人倖免，其中包括2名智利觀光客。 位於祕魯南部的納茲卡線被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文明遺址。（譯者：徐睿承）1110205 #祕魯 #茲卡 #觀看 #人全數 #罹難 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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