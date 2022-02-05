臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

總統蔡英文「論文門」爭議持續延燒，倫敦大學網站的一篇聲明，引發熱議。聲明內容提到「現任台灣總統蔡英文博士，經兩位考官確認論文之提交和檢核，於1984年2月取得博士學位，雖然尚不清楚圖書館是如何保存論文影本的，但這跟蔡的學位無關，該博士學位已被正確授予」。對此，網友直言「證實一個台灣總統的學位竟然要花這麼多年的時間」，此說法獲大批網友認同。

這篇刊登於倫敦大學網站的聲明，內容還指出：「對於為了尋找此論文、副本，而對本校任何一位職員所提出的虛假指控，本校嚴正予以否認，所有倫敦大學處理論文相關詢問的職員，都是基於誠信的態度處理。」

此消息掀起網路討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》、《TVBS新聞》等相關連結留言：「好笑的是論文這種小事倫大竟然不清楚？」「台灣早已成大國博弈的場地,會有這種結局不意外！」「格達費的兒子也有啊，但是國際當成笑話」、「讓人想起格達費兒子論文醜聞」、「倫敦大學對上台灣來的媒體人，到底誰有問題，拭目以待」、「台灣人選擇蔡英文當選總統的原因，並非是什麼學位文憑，一直追文憑的理由到底是什麼？」

值得注意的是，有網友回應「證實一個台灣總統的學位竟然要花這麼多年的時間」，此留言獲得大批網友按讚，有人認為這句話突破盲點，也有人盛讚這句話堪稱「神回」。