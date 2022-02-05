春節剩下今、明最後兩天，許多人已返回工作崗位，準備迎接下周開工；學生們也將於2月11日展開新的學期。受強冷空氣影響，今起一連3天全台急凍，平地最冷下探10度。大年初七清晨仍有10度機會，白天大幅回暖，天氣好轉。

這波冷空氣威力強大，昨南下後為全台帶來明顯低溫，今晨最冷出現在新北石門10.6度，基隆七堵、桃園楊梅也都只有11度左右；中南東部台中清水、高雄大樹、宜蘭五結約12度；台北以南港最冷，僅11.6度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今北台灣偏冷，東半部地區有局部短暫雨，大台北盆地也有零星降雨機率；新竹以南晴時多雲，白天舒適早晚冷，日夜溫差極大。今各地氣溫：北部11至17度、中部11至23度、南部12至25度、東部12至23度。

明初六清晨受「輻射冷卻」影響，氣溫仍在10度低檔徘徊。根據最新模式模擬，下周一開工日天氣轉佳，不過清晨還是有10度低溫，新竹、苗栗，以及中部一帶機會最大；白天陽光露臉後氣溫回暖，西半部易有霧。