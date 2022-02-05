在台工作的俄羅斯女模Tasia已經1年沒有回家，近日打電話與媽媽聊天時，對方忍不住擔心起她在台灣的生活？聊起前陣子過世的丈夫時，一度哽咽表示「希望妳可以在台灣找個好男人照顧妳」，這樣她才會比較放心。讓Tasia聽了險些落淚，連聲安慰媽媽以後表示，在台灣很安全別擔心，一切都會沒問題的。

俄國正妹Tasia在《不要鬧工作室》的影片中提到，受到疫情影響，她已經整整一年沒有回俄羅斯，因此決定趁這個機會打電話給媽媽更新近況，而Tasia媽媽一接起電話就忍不住驚呼說「我不敢相信我已經一年沒有看到你！」

Tasia媽媽接著問起女兒在台灣的生活？好奇女兒在台灣到底過得好不好？並表示自己一直都知道Tasia是個堅強又獨立的女孩，因為她年僅18歲的時候就早早離開家打拚，但女兒獨自一人離家這麼遠，還是會讓她很擔心。

對此，Tasia在電話中表示，這邊的生活很好！在台灣有很多朋友都很照顧她，不管是台灣人還是外國人，大家都對她很友善，而且台灣的工作機會又多，在這邊她有很多機會可以做自己喜歡的事情。

Tasia媽媽聽完以後笑說，當然，但我的意思不是這樣，即便是神力女超人，也需要她的史蒂夫。接著便提到已經過世的丈夫哽咽地說，「女兒，如果妳能在台灣找到一個好男生照顧妳，就像妳的爸爸照顧我那樣，我會比較放心。」

Tasia見狀連忙安慰媽媽說，不要哭！她在台灣永遠都很安全，當然她也很希望能夠找到像爸爸一樣的好男生照顧她。希望媽媽不要太擔心，一切都會沒問題的。