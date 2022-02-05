據房產資訊網Realtor.com月報，美國2021年整體租金平均上漲10.1％，是2020年平均上漲1.9％的逾五倍。民眾不斷從大城市遷往二線城市，令後者租金去年下半年呈兩位數年增幅而推高整體租金漲幅，舊金山等科技重鎮的租金反而漲不太動。

12月全美租金連續六個月呈兩位數的年增幅，其中1房住宅租金中間值年增19.3％至1651美元，為各類型住宅中漲幅最大。

許多大城市12月租金中間值大幅上漲，而漲幅前三大城市都在佛羅里達州。邁阿密年增49.8％至2850美元為漲幅最高。第二名坦帕漲幅35％，第三名奧蘭多為34.1％。

Realtor.com首席經濟師黑爾（Danielle Hale）說：「隨著租金已經高漲，預期還會繼續上升，在2022年不斷挑戰許多美國人的租金負擔能力。」

新冠疫情在2020年初爆發令租金下滑後，走勢到2021年初基本持平，但接下來租金就持續走高至年底，尤其下半年持續出現兩位數的年增幅度。

報告指租金急速攀升的部份原因，是大城市的租戶不斷搬遷至租金相對較低的二線城市，從而刺激當地租屋需求上升所致。

就2021全年來看，租金漲幅最高城市為加州洛杉磯外圍的河濱市，年增28.5％。接下來的城市漲幅排行為坦帕25.6％、田納西州曼非斯23％、邁阿密22.1％、和加州薩克拉門托19.5％。

相較之下，科技業巨擘集中的大城市租金為2021年增幅最低的城市，像舊金山僅年增2.5％，聖荷西甚至僅微漲0.3％。

儘管12月全美租金的月增幅有點放緩，但黑爾認為租金上漲壓力仍然存在。

他說：「不管你住哪裡，租金只會比過去幾年更高。」不過，因工作地點變得有彈性和薪資上升，讓部份租客有更多選擇的能力。