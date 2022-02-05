網球球王喬柯維奇（Novak Djokovic）可能要放棄對疫苗的長期抗戰了，根據他的傳記作者穆克齊（Daniel Muksch）對澳洲電視台所說，喬柯維奇準備要去打疫苗以解除大滿貫賽事的封印，這一切顯然是與納達爾（Rafael Nadal）搶先在澳網摘下生涯第21座單打金盃有關。

穆克齊說：「依照我從他身邊的人聽到的，我認為他將去接種疫苗。也許是澳網的決賽造成這個結果，應該是納達爾的第21冠促使他這麼做。」

原先費德勒（Roger Federer）、納達爾、喬柯維奇都停在大滿貫20冠，3人之中最晚崛起的喬柯維奇今年碰到他最擅長的澳網，手到擒來的第21冠卻因他的簽證風波而落入納達爾手中。

這也不是第一次喬柯維奇錯失良機，2020年美網在費德勒、納達爾都缺陣的情況下，喬柯維奇居然因為自己的壞脾氣，把球誤擊到一位線審的身上導致失格。那時喬柯維奇若摘冠就是第18冠，現在已經21冠了。

除此之外，喬柯維奇很在意的球王寶座也受到威脅。世界排名第2的麥維德夫（Daniil Medvedev）和去年一樣打進澳網決賽，目前積分只落後喬柯維奇890分。麥維德夫接下來將參加鹿特丹公開賽，拿下冠軍可增加500分，而且喬柯維奇還會在其他比賽損失去年的積分，如果他什麼都不做，有可能在本月最後一周被麥維德夫篡位。