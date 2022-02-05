今適逢農曆壬寅年春節，但是「農曆新年」的英文如何翻譯？原本民間即以「Chinese New Year」或「Lunar New Year」混用，並未嚴格加以區分，但近日卻引爆兩派論戰。

台灣不但外貿興盛，且有不少外商駐點，每當農曆新年時，台灣循例放年假，就必須通知外商農曆春節期間不上班。而「農曆春節」英文要如何翻譯？民間企業向來以「Chinese New Year」或「Lunar New Year」混用，未嚴格加以區分。

不過，近日有知名的英語教學網紅認為，農曆是根據月亮計算的曆法，故稱為「Lunar Calendar」，因此，「Chinese New Year」也稱為「Lunar New Year」，並強調月亮軌跡是固定的，所以農曆15號一定是滿月。

此說法被另一派反駁指出，第一，農曆是陰陽合曆，既然是陰陽合曆，就不是 Lunar Calendar。第二，滿月不一定在農曆15日，而是在其前後。東漢劉熙《釋名》：「月滿之名也，月大十六日，小十五日。」第三，台灣過的農曆年是 「Chinese New Year」，與中國自古以來一致，中華文化圈大多都是過農曆年，伊斯蘭信仰過的陰曆年才是 「Lunar New Year」。

至於現行農曆有哪一些機構會持續修訂？有不同說法。有認為南京紫金山天文台有持續修訂農曆；另外，有認為中央氣象局天文站亦有修訂；也有人強調中央氣象局天文站是參考美國海軍天文台的觀測資料而修訂。