25歲賴慧如演藝事業橫跨唱片、戲劇，從選秀節目《明日之星》發跡的她，擁有一副好歌喉外，賴慧如近年積極朝戲劇發展，賴慧如接連在八點檔《多情城市》、《黃金歲月》都有演出，深受不少粉絲喜愛，同時，賴慧如還是辣媽一枚，她與導演前夫高琮凱育有4歲女兒，不過，賴慧如昨（4日）則突曬妊娠紋照，透露在懷孕的過程中胖太多、加上遺傳，肚子的妊辰紋非常嚴重，讓她沒有自信，甚至一度產後憂鬱。

賴慧如昨在網上發文透露：「每年的過年都是陪伴家人最好的時機，每天被阿嬤養飽飽」，心情不錯的賴慧如接著曬出中空裝的露肚皮照，賴慧如表示，她在懷孕的過程中胖太多、加上遺傳，肚子的妊辰紋非常嚴重，讓她一直沒有自信，嚴重到一度產後憂鬱，讓粉絲看了都心疼不已。

如今，賴慧如透過手術恢復自信，她曬出過去妊娠紋的肚皮，和現在的肚皮對比照，釣出「本土劇林志玲」王晴大讚：「偉大」，為人父的紀言愷（JR）也心疼說：「媽媽辛苦了」，網友也紛紛留言：「偉大的媽媽 加油」、「這是偉大的記號」、「妊辰紋是天下偉大媽媽的印記」。

賴慧如和大她16歲的導演高琮凱有過一段婚姻，兩人在2016年底結婚、隔年生下女兒，不過夫妻情僅維持4年多，最後在2021年宣布離婚，對此，賴慧如則表示，她忙拍八點檔、高琮凱則在大陸工作，雙方因個性和聚少離多，最後選擇分開，不過賴慧如和前夫會一起養育、照顧女兒長大，彼此仍維持友好關係。