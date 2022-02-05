國民黨台北市議員羅智強昨日（4）發表「不連任聲明」，指出他將交棒給辦公室主任楊植斗，這個決定是因為國民黨與年輕人的斷層嚴重，很多年輕人都認為投入國民黨沒有希望與未來，故他想以身作則實踐傳承的決心。此文發出後一日內獲得超過5.3萬個讚，有網友則留言：「國民黨某些人不汗顏？」

羅智強昨日在臉書發文，表示自己今年將不競選議員連任，雖然他也不知道自己的下一步是什麼，雖然眾說紛紛，但事實上2022未必有他的戰場，也許他的下一站就是失業。羅感謝2018年投給他的40391位選民，這個數字不僅締造了台北第一高票的傳奇，也給像他這樣沒有家世背景、赤手空拳追尋政治夢想的工人子弟，一個為大家服務的機會。

羅智強指出，雖然很多人勸他不要這麼傻，但他還是想以身作則，從自己做起實踐傳承的決心，因為國民黨與年輕人的斷層嚴重，很多年輕人都認為投入國民黨沒有希望與未來；當一個政黨無法有效新陳代謝，這個政黨註定年邁，慢慢走向衰敗，這正是國民黨今日的困境。羅更喊話：「國民黨栽培年輕人刻不容緩，既然如此，我願從自己，立起傳承的榜樣。」

此文發出不到一日即獲得超過5.3萬個讚、超過4200則留言與破730次分享，迴響非常熱烈。網友紛紛留言：「國民黨某些人不汗顏？」「一些人都不覺得丟臉嗎？」「很感動！本黨很多人都像你就有救了」、「戰士，勇者無懼！」「加油吧！國民黨真的很需要新血注入，搶救年輕人這塊選票啊！」「植斗很棒，但您真的胸襟好大，願意給年輕人機會，但您也正壯年，還有拚的機會，師徒都加油」、「如果國民黨不讓強哥選市長，或是擔任不分區立委前三名，那就太笨了」。