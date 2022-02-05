農曆春節期間本土疫情持續燒，每天約有10至20多例的確診，到底年後疫情會好轉？還是會出現另一波大規模感染？對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，年後才是考驗的開始，因為年前單日可檢驗3萬件樣本，但過年期間量能縮減到三分之一，因此的確有機會爆發另一波較大規模的社區感染，提醒大家不要鬆懈了。

林氏璧昨在臉書發文表示，農曆春節的連假即將結束，不少民眾好奇台灣年後是否會出現一波較大規模的社區感染，他個人認為是有機會的，並呼籲大家不要因為這幾天案例少少的，就掉以輕心。畢竟年前單日可檢驗近3萬件的樣本，但過年期間單日檢驗量約1萬件而已，是年前的三分之一。

林氏璧認為年後才是考驗的開始，屆時可能又會開始新一波關於「清零」與「共存」的討論。他指出清零與共存從來就不是互相衝突的防疫政策，應該是不同防疫階段做出來的政策選擇，中間當然有些灰色地帶。

林氏璧指出，想要與病毒共存應做好2個準備，分別是「口服藥物」與「第三劑的覆蓋率」。尤其是第三劑加強真的施打狀況特別重要。

林氏璧也說，先前面對Delta提倡第二劑要打到八成或九成的覆蓋率，但如今第三劑加強劑開打，他認為第三劑不該聚焦在「整體覆蓋率」，而是應注意某些族群的施打狀況，像是邊防人員應至少要打到七成，而重症高風險的族群一定要打好打滿，重中之重應該是60歲以上與第九類患者有無接種第三劑。