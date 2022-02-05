過年休假期間，小編今天（5日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮、陽明、萬海營業利益率又領先全球，2021年第三季營益率皆逾六成，全年總營收首度突破兆元，法人估總獲利5,000億元以上，3月殖利率行情，是台股百億資金關注焦點。貨櫃三雄陸續在法說會上，釋出2022是好年的訊息。

對此，國內資本市場看法分歧，雖然基本面利多、籌碼面卻利空，消息面干擾多。多位航運業大老直言，船公司盈虧六分靠環境，四分靠自己，這兩年疫情令運價飆到前所未有的高點，未來也將因為疫情變得不可預測。

【1】航運派對續攤？股海百億資金緊盯

全球航運業乘著高運價漲勢，在2021年大賺超額利潤，據國際研調機構Alphaliner、Drewry估計總獲利達2,000億美元，且在2022年還有機會挑戰1,500億美元，遠超過全球航運業過去20年累積獲利的1,100億美元，預言海運資金派對將續攤！

【2】國際油價飆破92美元 8年來首見

美國遭遇嚴重暴風雪侵襲，加上俄羅斯與烏克蘭情勢持續緊張，外界擔憂石油供應恐進一步遭到擾亂，帶動美國西德州油價4日突破每桶92美元關卡，此為2014年10月6日以來首見。

【3】美國商務部長：晶片仰賴台積電有危險

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）3日接受媒體訪問時表示，美國在人工智慧（AI）、電腦運算、通訊、國防晶片上依賴台灣與台積電已達「危險」的程度，考量到目前兩岸地緣政治風險，台灣處境確實脆弱。美國需要專注投資半導體業，提升美國晶片製造能力，鞏固研發、設備實力，並吸引日本、南韓與台灣半導體進駐美國。

【4】美1月非農就業人口 意外大增

美國今年1月非農業就業人口意外大增46.7萬人，遠高於市場預期的15萬人，失業率則從去年12月的3.9％略升至4％，顯示美國經濟挺過Omicron變種病毒衝擊與勞力短缺問題，就業市場強勁復甦。

【5】亞馬遜驚豔 上季獲利倍增

電商龍頭亞馬遜（Amazon）3日公布上季（去年12月底止）財報，儘管勞工與供應成本增加，但雲端運算與廣告業務均強勁成長，促成整體獲利近乎倍增。亞馬遜也宣布美國Prime會員年費調漲17％，激勵股價在4日早盤大漲13％。