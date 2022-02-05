據「自由亞洲電台」(RFA)報導，隨著北韓展開一年一度的「大便作戰」，每個人為了在3月前繳交高達300公斤的糞便，不但從別人家中廁所竊取糞便，導致地方頻頻發生大規模鬥毆事件，黑市與非法交易更是層出不窮。報導引述消息來源，表面上蒐羅糞便是為了彌補肥料不足；但平壤政府之所以訂出300公斤這個「不可能的任務」，目的就是要讓民眾繳不出來，進而支付罰款或賄賂。

在北韓，爭奪人類的糞便再次變成殘酷的競爭。隨著每年「大便作戰」拉開序幕，試圖要求每個人生產不切實際的「糞便額」，以為農業生產製造肥料，地方正爆發大規模的群體鬥毆事件。

由於農業物資缺乏，北韓農田往往使用人類排泄物做為肥料，政府也因此要求每個家庭每年有上繳的額度。在2019年，每個家庭的健康公民每人每天需繳交100公斤糞便的不可能任務。

消息人士披露，之所以訂定不合理的繳交額度，是因為醉翁之意不在屎，故意讓公民因無法完成目標而被迫繳交罰款，或是賄賂官員。

2022年的配給額變得稍微合理一些，即每位公民在3月以前要收集300公斤的糞便，並允許與土壤混合成為堆肥；但即使如此，民眾仍被迫從別的地方生出「大便存款」。

對於不想繳交罰款的人，只好將腦筋動到公共廁所，試圖偷公廁中的大便。但正因為如此，你來我往下不少人便發生衝突，最後更演變為大規模的鬥毆事件。

在東北部的清津市，整個社區幾乎都動員了起來。爆料人士表示，「1月25日，蘇南區的馬魯姆村的幾位村民，跑到鄰近的新鄉村公廁偷取人糞，導致與新鄉村民發生激烈鬥毆」。

他表示，「在當局下令要求每個公民生產肥料以後，衝突正因人們冒險進入其他地區而不斷爆發。然而，生產堆肥的命令已下達到各機構、公司、學校與鄰里守望單位。不論是成人還是孩童，都必須參與這場肥料生產之戰。北韓經常將公共計畫與運動冠名為社會主義革命中的戰鬥」。

消息人士提到，「為了大便爆發爭執實在太可悲了；但他們每年大約這個時候都會如此。每個家庭被組織動員起來輪班守護公廁，以確保人類排泄物供應無虞。居民不免牢騷，每天晚上要輪班在公廁站崗，隔天還要上班」。

每個居民最晚要在3月初以前將300公斤的糞便運送到合作農場，以作為肥料使用。糞便的輸送與分配任務也落到了學校身上。即使在寒假，學生要來到學校，推著裝滿糞便與土壤的推車。儘管民眾抱怨因新冠疫情而停課；但學生仍可以動員收集糞便。只有小學生與退休老年人可以不用做這類工作。

1名西北平安北道的居民指出，在北韓部分地區的人類排泄物的量，會比其他地區來得多。例如，平安北道就比其他地區人類糞便量來得少，居民在蒐羅原料上遇到很大困難。由於民眾難以取得足夠糞便，於是挖掘城市汙水處理廠管線底部的殘留物，並因此與汙水管理組織的工作人員發生衝突」。

其解釋，堆肥是用人類糞便與木柴燒成的灰加上腐葉，依照特定比例調配而成的土壤。居民往往會賄賂農場官員，以土壤或灰燼比例較高的劣質堆肥充數。

1名脫北者指出，每道新年開始，北韓的每個人就要製作堆肥，裝在桶子用推車帶到鄰近合作農場。當你上繳給官員後，會收到一張收據，必須將收據繳交給單位經理才算任務完成。

但是，由於長期缺乏糧食，每個家庭都很難達到堆肥的配給額。「在我脫離北韓之前，每年的1月初都可以常看到村民之間在吵架」。