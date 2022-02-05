人氣YouTuber白癡公主（痴痴）3日在北港朝天宮買伴手禮，卻遇到一位男子騷擾女性，不只沿路尾隨跟著痴痴和她的表妹，還試圖要對話，白癡公主當時錄下影片提醒網友要注意，由於受害者不止一位女性，再加上白癡公主收到北港派出所公開留言與私訊建議，呼籲出面做筆錄協助案件偵辦，痴痴想了一晚後，決定出面報案。

白癡公主近日回嘉義老家過年，她3日晚間趁著店家打烊前，到北港朝天宮買伴手禮，沒想到卻遇到一位男士在整條街騷擾女生，還會突然走近女性身邊問是否幫忙提東西、衝進店家向客人詢問是否交往，甚至拿走店家的椅子要給她的表妹坐。

白癡公主認為，遇到這種狀況就是要冷處理「不要理對方，也要注意對方的一舉一動，因為不知道對方身上有沒有帶什麼危險物品」，未料，該男子竟沿路尾隨，跟著白癡公主的表妹試圖要對話，最後是熱心的店家老闆陪她們走回停車場，讓白癡公主心有餘悸說：「大過年的，大家都要注意安全喔，不驚不驚」。

由於受害者不止一位女性，加上白癡公主收到北港派出所公開留言與私訊建議，呼籲出面做筆錄協助案件偵辦，白癡公主想了一晚後，她決定站出來，並在昨晚（4日）向北港派出所報案，她PO文感激「謝謝員警們的熱心」，同時並轉述員警的提醒：「若遇到事情，當下就要立刻報案，是最好的喔」，而北港派出所也現身留言呼籲：「若遇到類似案件，記得當下立即報警，讓警方到場處理，以利保護民眾的安全。」