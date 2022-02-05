Omicron強勢侵台，至今本土疫情未歇，南北接連爆出確診案例。根據最新確診地圖顯示，今年本土已累計524例確診，其中光是桃園市321例就過半數，緊接著高雄市也已經突破百例，共有136人確診，兩縣市在地圖上呈現深棕色的狀態。

根據疾管署公布的最新確診地圖，今年才過去短短兩個月，就累計了524例本土確診，其中以桃園市最多321例本土，接著依序為高雄市136例、台北市25例、新北市18例、新竹市6例、新竹縣與宜蘭縣各5例、台南市4例、台中市2例、基隆市1例以及屏東縣1例。

目前仍保持零確診的縣市只剩下11個，包括苗栗縣、連江縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、彰化縣、澎湖縣、台東縣、花蓮縣、金門縣以及南投縣。

中央流行疫情指揮中心昨宣布新增25例本土，分別為14例男性、11例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。其中以日翊物流增加10例最多，高雄港相關9例、高雄諾貝爾幼兒園3例、北市點點幼兒園2例，以及桃園亞旭電腦廠1例。