【愛傳媒程富陽專欄】12年方才一輪的東方之虎，適逢干支壬寅之序；就中華文化而言，一年伊始，本就以農曆春節而論定；人們總是在歲末新春當頭，或終結，或緣起，對新舊年度的交替，作一番回顧與前瞻，以為「昔者逝，來者追」的寄懷。

喜愛藝術的，自然樂吟東晉顧愷之《春夏秋冬》那：「春水滿泗澤，夏雲多奇峰；秋月揚明輝，冬嶺秀孤松」的曲風。樂好生活記趣的，必然嗜於神冥北宋《神童詩》那：「春遊芳草地，夏賞綠荷地；秋飲黃花酒，冬吟白雲詩」的天地，方能入味。

相對於心性悠閒之人，宋代慧開禪師那闕《無門關》：「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪；若無閒事掛心頭，便是人間好時節。」定是他首選的意趣；而對於慵懶隨意之人，明代馮夢龍編撰《廣笑府》中那：「春天不是讀書天，夏日炎炎正好眠；過得秋來冬又到，收拾書箱過殘年。」必然是他歌頌的心曲；至於隨時鍾情喝兩盅之人，明朝唐伯虎那句：「釀成春夏秋冬酒，醉倒東西南北人。」鐵定才是他們靈魂深處的心聲。

對於生性情感充沛之人，縱使在大年新春，恐仍免不了暗誦杜甫《登樓》：「錦江春色來天地，玉壘浮雲變古今。 」抑或是張繼《楓橋夜泊》：「月落烏啼霜滿天，江楓漁火對愁眠。 」的情愫以懷昨；而相對於朝發意氣之人，則心中定然激湧曹操《觀滄海》 ：「樹木叢生，百草豐茂，洪波湧起 」的萬千氣象。當然，如能深凜蘇軾《贈劉景文》：「荷盡已無擎雨蓋，菊殘猶有傲霜枝；一年好景君須記，最是橙黃橘綠時。」那憂中取樂的，才應該是最令人仰慕的人生哲學。

中國五代的劉勰，在他那《文心雕龍物色篇》中說得好：「歲有其物，物有其容；情以物遷，辭以情發。」所謂：「春風春鳥，秋月秋蟬，夏雲暑雨，冬月祁寒。」實在是人世間再簡單不過的四季變化，亙古循環、百代不易之道理。終究還是詩人李白看得透，他暢述「夫天地者，萬物之逆旅；光陰者，百代之過客；浮生若夢，爲歡幾何？」所以他說古人「秉燭夜遊」，都還嫌分秒不夠，哪有時間，整日鳴聲哀怨，或自嘆幽情；還不如「開瓊筵以坐花，飛羽觴而醉月。」來的實際些；想來，還真是有幾分道理的。

環顧今日世界，雖說全球疫情仍未消退，兩岸嚴峻情勢仍存，國際的「俄烏危機」，也正遭逢驚濤拍岸之際，一幅危機四伏的景象，好不令人憂心。但東波居士說的好，人生終究要回歸那「回首向來蕭瑟處，也無風雨也無晴。」的終極宿命；我們何不學學詩人那「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行」的悠然心態，在這新年伊始，也竹杖芒鞋一身，相偕料峭春風，登臨山丘望遠，稍凜霪雨霏霏相迎的樂趣，用「整裝邁步踢春風」的精神與率性，把這壬寅之虎迎來，如何？

作者為退役上校

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