台灣彩券過年期間推出的「2000萬超級紅包」截至2月3日止，已開出160個100萬元，其中桃園有位女子因為不知道該選哪一張刮刮樂而打電話請媽媽選，沒想到就刮中百萬大獎。

這張中了百萬大獎的刮刮樂是在桃園市八德區的彩券行開出，據彩券行描述，刮中大獎的是年約30歲的女性，當天和男性友人到彩券行買「2000萬超級紅包」，先買了1張，中了1000元，兩人討論後覺得應該要再刮1張，女生看了檯面上的彩券表示，「我覺得16、17、18這3張之中有1張一定會中獎，但我現在選不出來。我現在打給我媽媽，請她選。」

桃園女子聽了媽媽的建議，果斷買了16號這一張，沒想到真的刮中百萬大獎，兩人開心的跳起來，還跟店員擊掌，大讚媽媽真是太神啦。

「2000萬超級紅包」由於只在過年期間推出，一直受到民眾歡迎，台彩表示，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元；統計至3日止，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車，以及160個100萬元，民眾還有機會可以試手氣。