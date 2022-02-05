一名36歲的林先生，日前到醫院進行健康檢查，身高175公分、體重84公斤、BMI指數27.4，已到達成人肥胖定義。在與營養師諮詢過程中，他分享近期開始採取網路上流傳的「高蛋白飲食法」，飲食中大幅減少吃澱粉的比例，甚至是不吃，改吃大量的肉類，而為了攝取更高的蛋白質，沒有運動習慣的他，更異想天開的參照健身人士每天喝一杯乳清蛋白粉泡製的飲品，自認為這樣就可以「增肌減脂」。

然而，觀看他的健檢結果顯示，已有高血壓並且腎絲球過濾率eGFR指數遠遠低下標準值，僅有60 ml/min/1.73 m2（正常的腎絲球過濾率大約是100～120 ml/min/1.73m2），顯示腎臟功能已發生問題，屬於輕度慢性腎功能障礙。

●減肥不能吃澱粉？恐造成代謝紊亂

北投健康管理醫院潘富子營養師警告，若再按照網路上流傳的「高蛋白飲食法」吃下去，恐增加腎臟的負擔，造成腎功能下降，甚至導致不可回復的損傷。

許多人都有減肥不能吃澱粉的觀念，潘富子說明，好的澱粉類食物含有醣類，醣類進入人體，經過消化、吸收後會轉變成葡萄糖，也就是正常狀況下提供人體細胞能量的來源，但長時間攝取醣類比例過低時，就會讓身體大多的細胞無法直接利血糖當能量，造成代謝上的紊亂。

●高蛋白質飲食＋運動 有助增肌減脂

而提高蛋白質的飲食方式，加上配合適當的運動，確實可幫助增肌減脂，但對於有慢性腎臟疾病者則會造成腎臟負擔，若吃下過多蛋白質，可能使腎功能發生嚴重問題。

根據國健署資料年輕族群因為外食機率高，口味也較重鹹，且普遍對高血壓認知不足，18～39歲有高達36.6萬人罹患高血壓，其中已知罹患高血壓者僅13萬人，近24萬人不自知，許多人發現自己罹患高血壓都是藉由健康檢查才意外發現。

●勿盲目嘗試網路傳聞 減肥不成反傷身

多數人都知道最好的減肥狀態，除了減掉體重公斤數，最好還能同時使身體狀態到達增肌減脂的效果，除了可調整身體健康的狀態，也可降低日後發生復胖的機率。

但若要減重兼顧增肌減脂，潘富子建議，最好先安排健康檢查了解身體狀態，再尋求醫師或營養師的協助並聽從專業建議，避免盲目嘗試網路傳聞，減肥不成反而還傷身。