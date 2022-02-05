近日台灣出現「雞蛋荒」，多處雞蛋都被一掃而空或祭出限購，法務部更跨部會組成「物價聯合稽查小組」，主動稽查有無乘機哄抬價格等情事。中廣董事長趙少康小編昨日（4）表示，從台北找到台中，終於找到一家有蛋的超市，他們4個人合購了8盒蛋，並打趣稱「在蛋盡糧絕的此時此刻，請容我們高調炫富！」此文引發熱議，有網友就直呼「太過分了！」

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」昨日發文寫道，從台北找到台中，終於找到一家有蛋的全聯，他們4個人合購8盒蛋，「在蛋盡糧絕的此時此刻，請容我們高調炫富！」

粉專更諷刺道，大家不要以為他們會去行政院砸蛋抗議，因為「這麽珍貴的東西，才捨不得拿來丟你呢！」文章更特別標註了「蔡英文還我蛋」、「蔡英文政績+1」關鍵字，酸度爆表。

此文發出不到一日即獲得超過1200個讚、超過130則留言，迴響熱烈。網友紛紛留言：「太過分了！」「羨慕啊……根本是炫富」、「雞蛋自由的康編，已羨慕！」「雞蛋富翁欸！」「過年我只包蛋，紅包放一旁」、「原來蛋價上漲是避免拿來丟政府官員的藉口，哈！」「可憐的百姓，連雞蛋都買不到，偉大的執政者看到了嗎？」