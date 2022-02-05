北京冬奧首面獎牌於5日出爐，世界奪牌獎金最豐厚的新加坡無緣參賽，他們若摘金可獲得100萬新加坡幣（新台幣2067萬）。中華隊獎金同樣豐厚但冬奧史上還沒拿過獎牌。美國選手摘金有3.7萬美元（新台幣103萬），英國、冰島則是少數1毛錢奪牌獎金都不給的國家。

英國奧會發言人曾經向《每日電訊報》解釋，為什麼英國不發放奪牌獎金。「在我們看來，金錢方面的獎勵，對於運動員站上領獎台的動機並無太大助益。我們相信身為英國隊的選手，為國出征的渴望、在世界最大舞台展現自己的能力、自身對運動的熱愛，這些才是他們需要的動機。」

雖然英國在運動員培訓的補助很高，不過熱門運動和冷門運動的預算差距很大，英國將大量經費投注在夏季奧運的自由車項目，至於冬季奧運則不是英國運動的強項。

美國3屆冬奧滑雪金牌懷特（Shaun White），每年代言收入將近1000萬美元（新台幣2.8億），但美國是運動大國，奪牌選手很多，真正能靠著代言賺大錢的只有極少數。美國隊國手去年在疫情衝擊下，將近60%的人年收不滿2.5萬美元（新台幣70萬），好處是他們享有免費醫療保險。

一些國家將奪冠獎金視為「個人所得」，還必須把辛苦拚到的獎金上繳一部份給國庫。對於重稅國家例如丹麥，他們金牌選手的獎金換算新台幣還不到50萬，但是不用繳稅就已經是很大的福利。