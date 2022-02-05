科技部轄下之國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心與中山大學海下科技研究所合作，共同研發作業深度3000公尺之輕型工作級水下無人遙控載具（ROV），可因應不同海域與作業目標，完整支援科學研究與海事工程之需求。

台灣四面環海，島上各族群在文化、歷史、經濟及日常生活上，都和海洋有很深的關係，因此，深耕海洋科技研發是我國永續生存與發展的基石，科技部也把推動海洋研究定為重要科技政策。

為執行深海研究工作，國研院海洋中心現有外購之重型工作級水下無人遙控載具，整體重量為6噸，調動時需出動200噸大型吊車及三台平板拖車載運，需3天整備，而且僅能在勵進研究船上使用。當任務需求不需要這麼大的水下載具時，使用時便不敷成本。

因此海洋中心與中山大學海下科技研究所合作研發輕型工作級水下無人遙控載具，同樣配有兩支工作手臂，惟體積更小（約為1／3）、重量更輕（約為1／10），一輛15噸吊車及一輛3噸半卡車即可完成吊裝載運，1天內即可完成整備。

尤其在設計時便考量納入科技部所有研究船的能量，因此也可於新海研一、二、三號研究船上使用，能完整支援各種不同的工作需求。

國研院海洋中心表示，輕型工作級水下無人遙控載具已完成加工製作、組裝、港內配重及控制等測試，也順利於小琉球海域完成作業演練。未來輕型工作級ROV可執行各種探測工作，協助探勘、採集有價深海礦物或執行海底電纜、風機機座等海事工程之作業。

國研院海洋中心透過自主開發輕型工作級水下無人遙控載具，期望能於掌握核心技術能力後，提供科學家需求的客製化及特殊功能，開創獨特前瞻性科學研究的契機。