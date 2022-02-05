1名婦人在苗栗縣泰安鄉象鼻村大安溪上游失足落水失蹤，苗栗縣消防局人員及部落原青出動搜救中。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

一名婦人在苗栗縣泰安鄉象鼻村大安溪上游失足落水失蹤

苗栗縣泰安鄉象鼻村通往梅園村的梅象大橋上游大安溪流域，大年初四發生6名遊客溯溪前往1處野溪溫泉泡湯，至下午3點多回程時，其中1名婦人不慎失足滑落溪水失蹤，友人遍尋未獲下報警求救，苗栗縣消防局第5大隊象鼻小隊獲報發動部落原青協助沿著溪床逐段搜尋，先搜尋婦人背包，但人仍不見蹤影，5日上午繼續搜尋中。

1名婦人在苗栗縣泰安鄉象鼻村大安溪上游失足落水失蹤，苗栗縣消防局人員及部落原青出動搜救中。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）