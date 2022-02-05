6遊客苗栗泰安泡野溪溫泉 1女落水失蹤搜救中 09:262022/02/05 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1名婦人在苗栗縣泰安鄉象鼻村大安溪上游失足落水失蹤，苗栗縣消防局人員及部落原青出動搜救中。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1名婦人在苗栗縣泰安鄉象鼻村大安溪上游失足落水失蹤，苗栗縣消防局人員及部落原青出動搜救中。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 一名婦人在苗栗縣泰安鄉象鼻村大安溪上游失足落水失蹤 訂閱影音： 中時新聞網 苗栗縣泰安鄉象鼻村通往梅園村的梅象大橋上游大安溪流域，大年初四發生6名遊客溯溪前往1處野溪溫泉泡湯，至下午3點多回程時，其中1名婦人不慎失足滑落溪水失蹤，友人遍尋未獲下報警求救，苗栗縣消防局第5大隊象鼻小隊獲報發動部落原青協助沿著溪床逐段搜尋，先搜尋婦人背包，但人仍不見蹤影，5日上午繼續搜尋中。 1名婦人在苗栗縣泰安鄉象鼻村大安溪上游失足落水失蹤，苗栗縣消防局人員及部落原青出動搜救中。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 1名婦人在苗栗縣泰安鄉象鼻村大安溪上游失足落水失蹤，苗栗縣消防局人員及部落原青出動搜救，目前只搜獲婦人背包。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） #溯溪 #大安溪 #苗栗縣 #泰安鄉 #落水失蹤 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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