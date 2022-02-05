藝人KID（林柏昇）除了在主持領域交出漂亮成績單，還橫跨餐飲業當火鍋店老闆，全台目前有5家分店，不過前天（3日）卻被網友客訴千元招牌的溫體牛肉不新鮮，且跟菜單上的照片差很大，KID收到訊息後沒辯駁，立即認錯的態度被稱讚誠懇。

有名網友3日在知名論壇《Dcard》發文抱怨KID開的火鍋店品質極差，他點了將近一千元的招牌溫體雪花牛套餐，想不到卻非常失望，因為「同一品種的肉有兩種顏色兩種質感、肉黏在一起、肉品稀碎、與網上照片嚴重不符、食用時腥味超重一點都沒有網上所說的甜味」。

KID火鍋店裡的招牌溫體牛，實體和官網照片有落差。(圖/翻攝Dcard)

該名網友向店員反應，得到的答案為「從真空包裝拿出所以顏色較深紅，過一段時間就會變回鮮紅色」，不過他與家人都不接受這樣的說法，認定肉品不夠新鮮，但店員沒理會直接走掉，讓他們越來越不開心。

該名網友打算將就著吃，但深色的肉實在腥到難以下嚥，於是再度詢問店員，這次的店員語氣和態度都較有耐心，但回應跟前一位相同，最後的解決方案是換別種肉品，該名網友無法接受，不滿地表示：「這樣完全沒有給我一個合理且能接受的理由跟我說為什麼會端出這樣的肉品。」並認為這家火鍋店頂著藝人的光環，又主打優質的溫體牛肉，本來就更會受到檢視，希望店家或KID能檢視餐點和服務品質。

這篇文章公開不久，KID就馬上用私訊向該名網友致歉，他表示已非常憤怒地向分店主管表態「做錯事就是要認以及處罰」，並保證會給該名網友滿意的解釋。店家後來解釋他們的肉品平常不是這樣，承認內外場人員有疏失，希望給予退費和免費招待做補償，但該名網友覺得太尷尬便婉拒，店家則堅持退費及允諾會向大眾解釋與改進，最後就這樣做結尾。

KID私訊向該名網友道歉。(圖/翻攝Dcard)

消息曝光後，許多網友都讚賞KID誠懇的處理態度，「至少沒有推託，敢做敢當」、「蠻有心處理，公關做得不錯」但也有另一票網友反推KID的火鍋店，「前年也去吃野人火鍋，體驗非常之差，私訊了KID一直到現在都沒有回覆，想說應該是太忙了不會看私訊，但看了這篇才知道，原來KID是會回覆的…他們的環境衛生及員工訓練真的要加強…」、「近兩年每次體驗每況愈下，菜盤份量縮水不新鮮、服務態度不佳，我上個月跟朋友慶生吃完後就決定不再回訪了。」