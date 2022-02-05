新竹地區在大年初四這天相當不平靜，自上午10點44分起至晚間7點22分，短短9小時內發生10起小規模地震，當地人搖晃有感、印象深刻。中央氣象局直言「相當罕見」，若24小時內地震逾15起，恐怕後續會有中大型地震；不過截至今天上午9點，該地區不再出現地震。

這10起地震全數發生在新竹縣峨眉鄉，芮氏規模介於2.4至3.7間；震央極淺，最深僅9.3公里、最淺為5.1公里。可別小看這些小規模地震，最大震度在竹東達4級，明顯有感。許多新竹人分享，地震前有聽到地鳴聲，「一整天下來轟隆隆的」。

新竹山區年初四的地震數量，幾乎是往年好幾倍。（中央氣象提供）

氣象局地震測報中心主任陳國昌直言，該震央平常很少出現地震，平均1、2年才會有規模3到4的地震，「一天來這麼多確實很不尋常」，他認為這代表地層有持續破裂的情況，但會不會造成斷層錯動，需要密切注意。

氣象局長鄭明典也分享地震群的前8起位置及順序，若把每一個點連起來，會看出一大一小兩個三角形圖案，網友形容看起來頗詭異，「大過年的來這麼多地震，確實令人不安」。

陳國昌補充，上次該區域發生群震，和新城斷層有關，初四的密集地震不排除又是受斷層影響，需要請地調所確認。以目前來看，一天9到10起還不算多，如果超過15甚至20起，後面就要小心規模更大的地震。