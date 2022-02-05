新竹縣消防局完成整備，一旦發生災害，可立即出勤救災。（翻攝照片）

新竹縣峨眉鄉4日不斷發生地震，最大震度達4級，一直到晚間共發生10次地震，連氣象局都直言罕見，為了慎防意外，新竹縣長楊文科指示新竹縣政府消防局，4日晚間6點前，集結特種搜救隊警消18名、義消特搜隊13名整備待命，以備不時之需。

新竹縣一日十震，為了避免2016年台南地震、2018年花蓮地震的災害重演，消防局先完成裝備整備待命，一旦發生災害，可立即出勤救災。

消防局也呼籲民眾，發生地震切勿慌張，最重要要避免頭、頸部受傷，應立即做好3個動作「趴下(DROP)、掩護(COVER)、穩住(HOLD ON)」，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，減少受傷的風險，平時的避災行為除了固定家具外，也需要準備緊急避難包，若建築物嚴重受損，應立即撤離建築物，取用緊急避難包前往避難場所，遠離災害。