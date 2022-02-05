高雄市小港區鳳林路一間彩券行，年初四迎財神之際，1名楊姓男子突持菜刀闖入，恐嚇店員交付財物，得手16000元後徒步離開；警方獲報趕抵，楊男持刀和警方在大街上對峙，怒喊「不要過來」，並數度朝警揮舞菜刀，情況一度緊張；警方最後以左右包夾，趁機噴灑辣椒水，趁楊男低頭閉眼時，趨前將他手中菜刀打掉，壓制在地後逮捕歸案。

小港分局大林派出所警方4日傍晚5時許，接獲民眾報案，指稱鳳林路一家彩券行遭人持菜刀搶劫，歹徒持菜刀徒步離開，大林所所長林鼎哲、警員李倞轊、警員黃泰豪等3人，立即趕赴現場。

警方到場後，發現57歲的楊姓男子還在鳳林路上，於是趨前打算包圍，楊男見警方，隨即揮舞菜刀，大喊不要過來，和警方在大街上對峙，過程中，引起不少路人圍觀，警方在現場喝斥楊男將菜刀放下，但楊男仍不聽勸，情勢一度緊張，警方於是一左一右慢慢接近楊男後，趁機朝楊男噴灑辣椒水。

當時楊男眼睛被辣椒水辣到一度睜不開，警方趁楊男低頭擦拭時，衝上前將楊男壓制，打掉手上菜刀，將他制伏在地；警方調查，楊男因無業，精神狀況不穩，恐嚇彩券行交付財物，得手1萬6000元，訊後依強盜罪嫌移送法辦。