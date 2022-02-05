第六分局由副分局長陳國源率隊前往各守望相助隊，致贈年節慰問品表達感謝，同時期勉全體民力能全力以赴，共同為打造台中成為「最宜居城市」而持續努力。（警方提供）

111年加強重要節日安全維護工作，自111年1月24日22時起至2月7日24時止為期15日，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，預防刑案發生，確保社會秩序安寧，西屯區18個守望相助隊全數投入加強夜間社區巡邏，配合加強春節各項協勤工作，以期民眾擁有順遂、如意的春節假期。

警方指出，為慰勉西屯區各守望相助隊協勤民力之辛勞，第六分局特由副分局長陳國源率隊前往各守望相助隊，致贈年節慰問品表達感謝，同時期勉全體民力能全力以赴，共同為打造台中成為「最宜居城市」而持續努力。

第六分局長蔡元戎強調，春節期間，警方將持續結合守望相助隊、義警、民防、義交及警察志工等民力團體的參與，共同執行「111年加強重要節日安全維護工作」，除了加強查緝不法，其他工作重點包括有嚴懲重大違規、減少交通事故、疏導交通、幫助失蹤人口返家團圓、民眾舉家外出住居安全維護和保護民眾存提款安全等服務作為，致力於營造「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓市民放心、安心過好年。