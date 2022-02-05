民進黨為了新人角逐縣市議員提名，各派系卯足勁制定教戰手冊、傳授必勝寶典，英系從教如何接地氣摺紙蓮花、尾牙唱課，到未來如何擬政策、預算監督，都成為「議員養成」課程；正國會已經「嗆聲」，電話推薦一把手余天這次不「外借」，只能跟其他派系盟友「say sorry」；希望新人能在黨內初選時，贏在起跑點。

隨著蔡英文總統即將卸任，英系今年選舉也展開佈局，角逐縣市議員的新人不少，包括台北市港湖選區何孟樺、士林北投焦糖哥陳嘉行、大安文山陳聖文、新北市五泰林選區陳霖翰、新深選區黃琳等。

何孟樺指出，為了在這次初選脫穎而出，當選後能接地氣，疫情期間，派系為他們開了不少實用課程，除了民意代表需要知道縣市政府預算、政策提案、政治獻金、選服等，還有遇到喪事時，如何幫選區喪家表達心意，因此課程中也安排大家如何教摺紙蓮花。

據了解，英系這次新人陳聖文家族就是殯葬業，摺紙蓮花的師資就由陳聖文派出指導老師；此外，民代跑攤時，難免要上台致詞或唱幾首歌，畢竟不是人人都是高嘉瑜，唱越難聽越紅，因此，英系派出好友台語名歌星詹雅雯教學，一定要學會尾牙春節必點曲「今年一定會好過」。

此外，「識人」也是台灣選舉文化重要一環，英系立委羅致政則傳授選民辨識「記憶法」，例如請助理把每個活動選民照片拍起來，搭配名字記憶，有時也會在活動製作與會人士名牌。

正國會新北有板橋選區山田摩衣、前台中市新聞局長參選卓冠廷參選三鶯、名嘴張銘祐角逐新深選區；正國會幕僚霸氣，他們這次推出的新人不是曾在市府歷練、就是資深立委助理、名嘴，摺紙蓮花、唱歌根本難不倒，例如山田摩衣跟隨立法院長游錫堃，連台語詩歌吟唱都是唱得呱呱叫。

他說，正國會對於新人，重點放在「精雕」，以前他們都會幫立委寫上節目的稿子，現在換成自己面對鏡頭、臨場反應都要加強，目前他們輔選計畫就推出青年連線，因為這些人首次參選，年輕、沒有資源，會由派系辦公室幫忙規劃議題記者會，智庫幫忙做民調，林佳龍、林右昌等立委都是講師。

他說，正國會還有最大法寶就是立委余天，「電話推薦一把手余天余大哥」，電話辨識度最高的余天會幫忙推薦，且這次余天絕不「外界」，這個寶貴資源，只能讓正國會獨享，這次只能跟其他派系盟友「say sorry」。

湧言會的台北市議員參選新人中正萬華康家瑋、中山大同顏若芳、士林北投林延鳳、大安文山趙怡翔等；湧言會台北市議員阮昭雄指出，他們會教新人選舉概念、如何爭取民調、政策提出，還有如何掃街，他們著重在新人應具備團隊分工，各區域爭取選票技巧，要因地制宜，看板要跟誰掛在一起更有說服力等，他們很多立委也都對基層選舉很理解，所以個個都是重要師資。