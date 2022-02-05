展望2022年智慧型手機市場，研調機構預估全年產量約13.9億支，年增近4%，可望恢復疫情前水準，但5G手機增加速度放緩；估計三星依舊是手機市場龍頭，5款新機齊發的蘋果將維持亞軍地位。

根據TrendForce調查，在2022年全球經濟活動逐漸回歸正軌的預期下，智慧型手機貼近民生需求，仰賴週期性的換機及新興國家的新增需求帶動，估全年生產量將達13.86億支，年成長率灼3.8%。

但隨著中國5G手機市占已突破8成、各國5G建設進度不一，加上通訊資費較高等因素，預估5G手機生產量約6.6億支、市占達47.5%；雖比2021年全球5G手機市占37.4%、生產總數5億支進一步提升，但成長速度放緩。

至於手機品牌在市場排名方面，TrendForce預估，三星將持續占據市場鰲頭，市占率估約20%，蘋果則以18%居次，市占率3至5名的品牌都來自中國，分別為小米、OPPO及Vivo，市占率估為16%、15%及11%。

TrendForce表示，手機銷售龍頭三星今年生產總量預估約為2.76億支，年成長率1.1%。三星持續透過產品系列的重整與開拓，包含Galaxy Note系列與Foldable系列整合、延續S-Pen的應用等，維繫高階手機市場占有率；同時也提高外包占比，優化中低階產品的競爭優勢。

不過研究機構分析，隨著三星在已開發市場競爭更加激烈、待開發市場入門款機型需求較高，未來在市占率保衛上的難度將隨之升高。

而針對蘋果動態，市場普遍預期，蘋果第1季底將推出新款iPhone SE（SE第三代），估計搭載4.7吋LCD螢幕、A15處理器並支援5G通訊，其餘硬體規格與第2代SE相仿，可視為Apple進軍中階5G市場的一大利器；相關消息預測，蘋果下半年將維持4款新機發表，分別為兩款6.1吋螢幕及兩款6.7吋螢幕。

TrendForce預估，蘋果今年在5款手機推升下，雖可望帶動市占率爬升，但面對零組件價格上揚，蘋果可能將調漲終端定價以確保其獲利，全年成長率幅度將因此受限，預估2022年生產量為2.43億支，年成長率5.4%，維持全球第2名。

至於中國品牌小米、OPPO及Vivo，TrendForce預估，在今年中國市場需求未能明顯放大的預期下，此3大品牌的成長將仰賴擴大海外市場所貢獻的市占表現。

針對小米，TrendForce表示，小米（Mi）還有紅米（Redmi）、POCO、黑鯊（Black Shark）一共4個品牌，其優勢在較早開拓海外市場，隨著全球疫情逐漸獲得控制，來自海外的銷售成長預估將推升其2022年生產量至2.2億支，年成長率可達15.8%，成為全球第3大手機品牌廠，也是今年成長幅度最高的手機業者。

OPPO方面則透過OPPO、Realme、OnePlus等3品牌行銷全球，TrendForce預估，今年生產表現將微幅成長2.5%，達到2.08億支；OPPO產品規劃與小米相似，以子品牌區分市場及客群，近年來積極拓展周邊生態鏈業務，透過軟體服務及增加消費品項，補足手機業務獲利衰退的缺口。

TrendForce預期，Vivo今年生產量有機會接近1.5億支，年成長率約6.4%，位居第5名；由於主要銷售市場中國已達飽和，其銷售動能主要仰賴週期性換機，成長空間也相對有限。（編輯：張良知）1110205