一名男網友分享，女同事傳圖求幫忙買早餐，但卻讓他看得霧煞煞，完全不曉得對方想吃什麼？只見餐點是由多個幾何圖型組起來的，超級抽象的樣子引起網友熱烈討論，不少人狂猜是漢堡或饅頭夾蛋。最後，原PO也公布正解是「大亨堡夾蛋夾生菜」，不知道大家光看圖猜得出來嗎？

一名男網友日前在臉書發文表示，女同事畫了一張圖請他幫忙買早餐，但他看到圖以後卻腦空白，完全猜不到女同事到底想要吃什麼。只見女同事在紙上畫了幾個幾何圖形，首先是一個長長的橢圓形，將一個圓形分成兩半，而橢圓形正中間則有個比較小的圓形，小圓的中間則有個雞蛋形狀的小圓圈以及一個小小的長方形在下面。

女同事傳一圖求幫買早餐，讓男網友看傻急問「這是什麼？」（圖／翻攝自爆廢公社）

曖昧不明的早餐示意圖，引發網友熱烈討論，「火腿漢堡加蛋」、「應該是饅頭夾蛋」、「麥當勞的漢堡，裡面一圈是番茄片」、「肉蛋漢堡」、「饅頭加上荷包蛋」、「貝果加蛋」。不過，也有網友忍不住吐槽說，這畫也太抽象了，如果沒辦法畫得很真實，還不如打字或錄音。

另有不少人歪樓直呼，女同事畫的是神奇寶貝球吧？對此，原PO則解釋說，他向對方確認過了，不是神奇寶貝球。對方想要的是「大亨堡夾蛋夾生菜」，不知道大家最後有沒有猜對。