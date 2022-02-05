農曆春節後是轉職旺季，求職者參加面試應徵。（台中市政府提供）

依據人力銀行調查發現，高達93.6％上班族想在年後求職，比例創下13年以來新高。勞工局長張大春說，其中最想進入的行業為「科技資訊」(32.6％)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(31.6％)與「傳統製造業」(28.9％)；另國內人才海漂意願創8年新低，預計有不少海歸人才也將加入國內求職市場，市府廣邀企業於年後辦理徵才活動、職缺超過2000個，讓市民新的一年能順利就業。

張大春指出，市長盧秀燕相當關心及重視市民就業狀況，勞工局因應年後求職潮，於2月份辦理一系列「虎力全開、年後求職」徵才活動，邀集求職者最愛的科技業、服務業及製造業三大產業，自2月7日起至2月25日每日皆有徵才活動。

張大春強調，年後徵才區域，包含山海屯地區，總計超過26場次、職缺超過2000個，其中彩麗實業股份有限公司更開出月薪5萬1000元的品管人員職缺，歡迎有求職需求的市民踴躍參加。

台中市就業服務處說，受到疫情影響，許多大型企業海外訂單大增，企業用人需求提升，特別邀請台灣光學鏡頭領導企業「大立光電」、全球自行車製造龍頭「巨大機械」、全球高品質單晶矽晶片製造與技術領導者「友達晶材」、亞太唯一離岸葉片製造商「天力離岸風電」等大廠加入徵才行列，天天提供徵才面試機會。

台中市就業服務處表示，2月18日與經濟部加工出口區管理處台中分處合作，於潭子科技產業園區辦理廠商聯合徵才活動，提供超過500個職缺；2月23日於大甲區公所辦理聯合徵才活動。想瞭解更多徵才活動資訊，可密切關注台中市就業服務處官網熱門活動專區、電洽1999專線或撥打市府總機轉36100洽詢。