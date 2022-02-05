45歲女星蕭淑慎2017年閃婚嫁給小15歲老公梁軒安，小倆口婚後幸福美滿，是演藝圈著名的模範夫妻檔，不過梁軒安昨（4日）則突然曬出夫妻倆抱著嬰兒的合照，還神秘寫下：「在這個過年的氣氛，我想是時候公佈了」，吸引網友留言狂喊恭喜。

蕭淑慎2016年因搭Uber認識小15歲的梁軒安，小倆口迅速墜入愛河，隔年閃電結婚，小倆口以行動粉碎外界對這段15歲姐弟戀的看衰，日前還開心迎接結婚4周年，不過梁軒安昨則突在臉書曬出夫妻倆抱著嬰兒的合照，梁軒安還神秘寫下：「在這個過年的氣氛，我想是時候公佈了」，吸引網友留言討論：「這是真的嗎？好驚喜」、「恭喜恭喜」、「我怎麼覺得你在開玩笑」。

蕭淑慎與梁軒安抱小孩照，引發網討論。（圖／取材自梁軒安 Eagle-軒爺臉書）

外界都好奇，蕭淑慎與梁軒安是否做人成功，根據《三立新聞網》報導，梁軒安則表示，其實他抱的是表哥小孩，因為嬰兒長得跟他和蕭淑慎很像，夫妻倆才抱起來合照，梁軒安進一步提到，他這次過年都被長輩、親戚催生，因此他建議蕭淑慎去凍卵，梁軒安還舉47歲林志玲生子為例，也讓他相信夫妻倆有機會做人成功。

其實，蕭淑慎一直很渴望有愛的結晶，但無奈她在前年罹患十二指腸癌，雖然手術成功，但還是要維持7年的超音波和電腦斷層追蹤，也讓蕭淑慎感嘆：「怎麼生？沒什麼好掙扎」，自認現階段活下去比較重要。