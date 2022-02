美國國會眾議院當地時間周五(2月4日)以222票支持、210票反對,通過《2022年美國競爭法》(America COMPETES Act of 2022)。這項大型投資法案目標為加強美國國內供應鏈、先進技術研發和科學研究,以提升美國競爭力在全球領域與中國抗衡。眾議院的《美國競爭法》接下來將與參議院的《美國創新與競爭法》展開兩院協調,兩院版本最終必須達成最終一致協議才能正式通過國會,送交白宮由總統簽署生效。

法案也呼籲美國國務卿布林肯推動協商,將台灣駐美代表處名稱由「台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office)更名為「台灣駐美代表處」 (Taiwan Representative Office in the United States)。

美國之音報導,眾議院4日上午大致沿著政黨線,以222票支持、210票反對的表決結果,通過這部由國會民主黨人力推的《2022美國競爭法》。唯一一位投下支持票的共和黨成員為來自伊利諾伊州的金辛格(Rep. Adam Kinzinger R-IL)。同時。來自佛羅里達州的墨菲眾議員(Rep. Stephanie Murphy D-FL)也是僅有的一位反對這部法案的民主黨人。

墨菲眾議員在聲明中稱,她反對這部法案中有關貿易的條文,因為內容「充滿問題且審查不力」。

在這部內容長達近3000頁的法案最終表決通過前,眾議院議長裴洛西(House Speaker Nancy Pelosi D-CA)週五上午召開記者會稱,「《美國競爭法》將確保美國在製造、創新和經濟實力方面保持領先地位,並能勝過任何國家。」

裴洛西說,「《美國競爭法》符合支持美國製造業和勞工的經濟和國家安全首要目標。」

根據《美國競爭法》內容,美國將創立美國芯片基金,撥款520億美元鼓勵美國私營部門投資於半導體的生產等;授權450億美元改善美國的供應鏈,加強製造業,防止關鍵物品的短缺並確保更多此類產品在美國製造;推動美國的科學研究和技術創新以及通過經濟發展、外交、人權和同盟關係確保美國在全球的競爭力和領導地位。

美國總統拜登在法案正式獲得通過後發表聲明表示贊揚。拜登說,「商界和勞工界都稱贊這項立法措施對於延續我們在過去一年中看到的經濟勢頭至關重要,兩黨的國家安全領導人都表示,如果我們想要維持全球競爭優勢,這項法案中的投資是必要的。」

眾議院共和黨人大多對這部民主黨所提的技術投資法案提出嚴厲批評,譴責法案中的內容過於寬泛,且內容沒有經過委員會聽證會討論和審閱。

眾議院少數黨領袖麥卡錫(House Minority Leader Kevin McCarthy R-CA)在周三的院會致詞中花了大篇幅的時間,指責這部法案的部分內容「將有利於中國」,包括將擴大頂尖科學家在美國大學完成高級課程後尋求留在美國的簽證准入。

麥卡錫還指出有些條款將授權向「聯合國綠色氣候基金會」(United Nations Green Climate Fund)撥款,並為應對氣候變化項目提供資金。

「這些極左政策都會讓美國更脆弱,受到中國的攻擊,」麥卡錫說,「民主黨人在這場辯論中沒有為這些問題進行任何辯護。」

這個周稍早,會員人數高達1250萬的美國最大勞工組織勞聯-產聯表示全力支持這部法案。勞聯-產聯贊揚《美國競爭法案》中的條款「有助於限制中國侵略性的非貿易扭曲行為對美國生產、就業和薪資造成的下行壓力」。「勞聯-產聯準備好為這些優先要務而戰,以糾正不公平貿易行為讓其公平,同時為辛勤工作的美國家庭改善機會。」

參議院方面也有類似的投資法案內容。參議院去年6月曾以跨黨派支持的表決結果通過由兩黨議員提出的《美國創新與競爭法》(US Innovation and Competition Act)。當時,有18位共和黨參議員投票支持了該部法案。《美國創新與競爭法》將耗資2500億美元注入美國科技研發,為與中國在技術領域的全面抗衡做準備。

參眾兩院的法案內容都計劃提供520億美元補貼和投資美國半導體製造設施,同時也都將授權在未來五年內為國家科學基金會提供約800億美元資金。不過這筆款項必須在之後的立法中撥付。

兩院法案版本主要差異涉及能源部科學辦公室和國家科學基金會的關鍵條款。參議院的《美國創新與競爭法》授權1900億美元用於加強美國的技術和研究。不過,眾議院版本中所計劃投入的有關資金僅為參議院版本的一半,因此兩院也仍須就這項分歧進行協商。

參議院多數黨領袖舒默(Senate Majority Leader Chuck Schumer D-NY)在眾議院通過《美國競爭法》後發表聲明表示期待盡快與眾議院展開協調會議。

「國會現在距離採取大型、大膽,和跨黨派的行動又往前進了一步,這將促進美國就業機會和美國的芯片製造,並加強供應鏈,」舒默在聲明中說,「這樣我們就能和中國等全球國家競爭,降低美國家庭的成本,並投資於我們的未來。」