「沒有人是橘外人」食農教育展，展期至3月6日。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

台中盛產茂谷柑，主要種植於大安溪河谷，農曆過年前後正值產季，喜愛果肉柔軟、多汁、甜度高的民眾，可至全台全聯、好市多等實體通路購買。品嚐多汁柑橘之餘，也歡迎至國立公共資訊圖書館一同探索柑橘五感體驗。

台中茂谷柑種植於大安溪河谷，栽培面積596公頃，年產量1萬多公噸。茂谷柑果型呈現扁球型、果皮薄、糖度平均12度，富含維他命C、B12、礦物質、有機酸、纖維質等營養成份。

台中市農業局表示，茂谷柑由台灣大學園藝系退休教授林僕取名，意為「盛茂滿谷」。東勢區無論氣候、水質、土壤等環境都很適合栽培，種出的茂谷柑果肉柔軟、多汁、甜度高，而且糖酸比適中、品質好、有產銷履歷認證。

農業局大力推薦民眾可至全台全聯、好市多門市購買。另外，農業局為行銷柑橘產業，輔導東勢區農會、豐原區農會與國資圖跨界合作共同辦理「沒有人是橘外人」食農教育展，展期至3月6日，結合設計美學、新穎科技，年節期間歡迎大家一起探索，成為柑橘內行人。