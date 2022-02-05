桃園市日翊文化行銷公司多人確診，日前1名員工確診家人曾在龍潭市場擺攤，桃園市政府緊急設立採檢站，4日採檢1382人，桃園市長鄭文燦5日主持防疫會議表示，全部都是陰性。

鄭文燦說，桃園市目前居家隔離2273人、位於集中檢疫所有447人，主要是亞旭員工，昨天、今天需進行解隔前採檢。另日翊文化行銷公司1名員工家人日前確診，因他曾在龍潭市場擺攤，因此昨天、今天、明天休市3天，龍潭市場周邊4里清消，也設立採檢站。不過採檢1382人結果都是陰性。

若有新增個案，等中央宣布後再說明。桃園採檢情況，採檢87518人，新春期間一樣提供服務。昨天採檢1382人，包含龍潭市場採檢，都是陰性，不過日翊物流員工家人確診，在龍潭市場擺攤，昨天今天明天，預防性休市3天，龍潭市場周邊4里清消，也設立採檢站，確保營運安全。這也是處理市場攤商感染事件標準作業，